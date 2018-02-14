«Молодежка ОНФ» в Коми проводит мероприятия в поддержку российских олимпийцев

Представители «Молодежки ОНФ» в Коми под девизом «Знай наших!» присоединились к Всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Неделя спорта» в поддержку российских олимпийцев. Общественники приняли участие в «Лыжне России — 2018», студенты Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) провели флешмоб «Знай наших!», а в Сыктывкаре команда «Молодежки ОНФ» проведет в рамках акции спортивные соревнования среди студентов и школьников, авторалли для молодых водителей.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018» прошла во всех городах и районах республики. Молодые активисты Народного фронта присоединились к акции на главной лыжной арене региона — республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Около 3 тыс. человек здесь вышли на старт – взрослые всех возрастов, спортсмены, воспитанники спортивных и общеобразовательных школ. Дистанций было две — 5 км и 500 м, последнюю штурмовали дошколята.

«Цель акции – привлечь население к занятиям лыжным спортом и пропаганда здорового образа жизни. Но сейчас, когда проходят непростые для наших спортсменов зимние Олимпийские Игры-2018 в южнокорейском городе Пхенчхан, акция «Лыжня России – 2018» — это еще и поддержка наших олимпийцев. Коми славна лыжниками–чемпионами. Команда «Молодежки ОНФ» пожелала всем российским спортсменам-олимпийцам успехов!», — рассказала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Она также сообщила, что в поддержку отечественных олимпийцев студенты УГТУ в Ухте провели флешмоб «Знай наших!» — десятки человек собрались вместе и выстроили олимпийские кольца. Само действо снимал квадрокоптер. Ребята своим флешмобом особо поддержали ухтинских хоккеисток клуба «Арктик-Университет» Фанузу Кадирову и Лиану Ганееву, дебютировавших на Играх в составе российской женской сборной.

«Команда «Молодежки ОНФ» в Коми регулярно организует спортивные мероприятия. Для нас очень важное направление развития здорового образа жизни, популяризация спорта. Недавно мы провели в Сыктывкаре мастер-класс для молодых водителей и увидели, что это востребованное направление. Сейчас в рамках «Недели спорта» проведем авторалли. Это также будет зримой поддержкой российских спортсменов-олимпийцев», — отметила Широченко.

Она добавила, что мероприятия в рамках акции ОНФ «Неделя Спорта» проходят в более чем 60 регионах страны. Акция проводится не только в поддержку российских спортсменов-олимпийцев, которые поехали в южнокорейский Пхенчхан, но также тех, кого не допустили до участия в Олимпиаде.