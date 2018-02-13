Ковалев: Для успешного восстановления лесов необходимо шире привлекать малый бизнес

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало новый порядок компенсации вырубленных лесов, основанный на предложении экспертов Общероссийского народного фронта изменить Лесной кодекс и распространить на всех арендаторов и лесопользователей принцип обязательного восстановления лесов. Законопроект уже поступил в Госдуму. Необходимо также обратить внимание на лесовосстановление тех лесных территорий, которые не находится в аренде, не находятся в пользовании, и для этого привлекать малый бизнес. Об этом заявил член регионального штаба ОНФ в Республике Коми, руководитель региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, главный лесничий Корткеросского района Михаил Ковалев.

«Предложенный по инициативе ОНФ законопроект очень нужный и необходимый для лесов — лесного хозяйства Республики Коми и страны в целом. В основе законопроекта заложена идея основателя русской школы лесоводства Георгия Морозова – «Рубка леса и лесовосстановление слова синонимы». Лес имеет огромное экологическое и хозяйственное значение, и только при условии своевременного и в полном объеме восстановления леса мы обеспечим экологическое равновесие и развитие лесного хозяйства», — прокомментировал Ковалев.

Он напомнил, что за предложение распространить на всех арендаторов и лесопользователей принцип обязательного восстановления лесов ранее также высказались эксперты региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса в Коми.

В то же время Ковалев обратил внимание на проблему лесовосставновления территорий, которые не находятся в аренде, не находятся в пользовании, но находятся в собственности государства – это огромные территории, от состояния которых зависит качество и сохранность всего леса.

«Приведу пример: в Корткеросском лесничестве в Коми рубки ухода в молодняках на неарендованных территориях в необходимых объемах проводились в последний раз только в 2014 г. — на площади 260 га, подготовка почвы под лесные культуры в объеме 18 га проводилась в 2015 г., после этого средства на проведение этих работ не выделялись или выделялись в минимальном размере», — пояснил представитель ОНФ в Коми.

По словам общественника, необходимо обратить внимание на эту проблему, при этом одновременно поддержать малый бизнес, который работает на селе, в лесных территориях. «Для успешной реализации всего комплекса лесовосстановительных работ, в том числе с учетом инициированных ОНФ последних поправок в Лесной кодекс, предлагаю, как можно шире и активнее привлекать через государственные контракты малый бизнес для участия в летний период в работах по лесовосстановлению. Данная мера позволит также обеспечить занятость людей на лесных предприятиях республики в межсезонный весенне-летний период, когда объемы по лесозаготовкам сокращаются», — предложил Ковалев.