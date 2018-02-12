Эксперты ОНФ в Коми провели для фермеров мастер-класс в сфере закупок

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Коми организовали на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) в Сыктывкаре мастер-класс в сфере государственных и муниципальных закупок для фермеров. Договоренность об этом достигнута с руководством института. Первый мастер-класс с сельхозпроизводителями общественники провели в день открытых дверей НИИСХ в рамках Дня науки.

Как отметил исполняющий обязанности директора НИИСХ Андрей Юдин, мастер-класс с экспертами ОНФ «За честные закупки» состоялся по многочисленным просьбам и обращениям со стороны крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий республики. Первую встречу на тему «Основы госзакупок для фермеров и сельскохозяйственных предприятий. Новые изменения в законодательстве – 2018» провел координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Коми, кандидат экономических наук Алексей Облизов.

Представитель Народного фронта пояснил, что государственный и муниципальный заказ – серьезная экономическая поддержка для малого бизнеса, особенно важно это для развития сельского хозяйства в Коми, где условия Севера обуславливают существенные риски, а участие фермеров в закупках требует от них знаний о процедуре.

«Представители проекта ОНФ «За честные закупки» в Коми увидели серьезный запрос сельхозпроизводителей на получение актуальной информации в данной сфере. Общественники включились в эту работу. Наша задача заключается в том, чтобы сфера государственного и муниципального заказа становилась более прозрачной, уменьшались коррупционные риски – это достигается, в том числе, повышением грамотности всех участников закупок», – прокомментировал Облизов.

В рамках первого мастер-класса для сельхозпроизводителей Коми общественники, в частности, рассказали об обеспечении единства экономического пространства в РФ, обеспечении гласности и прозрачности закупок, расширении возможностей поставщиков для участия в закупках, развитии конкуренции, о единой информационной системе в данной сфере и работе с ней.

Активисты и эксперты ОНФ в Коми отметили, что по договоренности с руководством НИИСХ мастер-классы для фермеров региона в рамках проекта Народного фронта «За честные закупки» будут проводиться регулярно.

Представители Народного фронта в Коми также отметили мониторинговую деятельность в сфере закупок. Так, одна из последних выявленных сомнительных закупок – несоответствие работ условиям заключенного контракта по благоустройству дворов в городе Емва Княжпогостского района в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мониторинг показал, что в рамках контракта на сумму порядка 1 млн руб. были приобретены более дешевые скамейки и урны для города. После того, как общественники подняли вопрос, муниципальные власти начали претензионную работу с подрядчиком.

Представители Народного фронта в Коми добавили, что контроль госзакупок и борьба с коррупцией находятся в основной повестке регионального отделения ОНФ.