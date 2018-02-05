Команда «Молодежки ОНФ» в Коми приняла участие в акциях в честь 75-летия победы под Сталинградом

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми присоединились в Сыктывкаре к всероссийской акции «Память в танце. Случайный вальс», организованной к юбилею Сталинградской битвы. Молодые общественники также организовали концерт для ветеранов в республиканском социально-оздоровительном центре и вместе с другими активистами Общероссийского народного фронта приняли участие в митинг-концерте в Сыктывкаре.

«Память в танце. Случайный вальс» — яркое и живое воплощение в танце памяти о Великой Отечественной войне, подвиге нашего народа. Эта песня была выбрана не случайно. Композитор Марк Фрадкин написал ее на стихи Евгения Долматовского в 1943 г., как раз по дороге из победного Сталинграда на Курскую дугу в Елец», — рассказала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Помощь в проведении акции оказал коллектив спортивного бального танца «Престиж» при Дворце творчества детей и учащейся молодежи в Сыктывкаре. Общественники рассказали ребятам об акции, об истории песни «Случайный вальс», написанной авторами на основе реального эпизода войны, когда летчик Василий Васильев между боев случайно повстречал девушку Зину и они станцевали вальс. Но после этого герои песни уже не увиделись — в одном из воздушных боев летчик погиб смертью героя.

Песня «Случайный вальс» прозвучала в столице Коми в фойе Национального музыкально-драматического театра, а ребята коллектива «Престиж» исполнили вальс в военно-полевой форме Красной Армии времен Великой Отечественной.

Тренер по спортивным бальным танцам коллектива Ирина Карташева рассказала представителям «Молодежки ОНФ» в Коми, что ребята стараются принимать участие в таких патриотических акциях. «Ведь именно так, на таких акциях воспитывается молодежь, подрастающее поколение. «Память в танце. Случайный вальс» — очень хорошее дело, — подчеркнула Карташева.

К юбилею Сталинградской битвы команда «Молодежки ОНФ» в Коми также организовала концерт для ветеранов, которые получают помощь в республиканском социально-оздоровительном центре «Максаковка» в Сыктывкаре. Откликнулись на предложение общественников артисты Национального музыкально-драматического театра Республики Коми, которые дали выездной концерт – исполнили для ветеранов патриотические и лирические песни, стихи, рассказали об участниках войны – композиторах и поэтах из Республики Коми. Представитель театра Галина Федорова, сказала, что память о войне очень важна, а проведенная акция – частичка добра для ветеранов.