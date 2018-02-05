В Коми к конкурсу плакатов ОНФ «День выборов» присоединились ведущие вузы региона

В Коми к конкурсу «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов, запущенного ОНФ вместе с Музеем современной истории России при поддержке «Русской медиагруппы» (РМГ), присоединились уже более 20 организаций. Среди присоединившихся участников ведущие вузы региона — Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкарский лесной институт, Ухтинский государственный технический университет, Коми республиканская академия государственной службы и управления. Об этом рассказали активисты Общероссийского народного фронта в республике.

«Конкурс не имеет цели агитировать за кого-либо, соответственно на плакатах не будет элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение. Инициатива призвана повысить гражданскую активность жителей страны к предстоящим президентским выборам, чтобы люди не оставались равнодушными», — пояснила член регионального штаба ОНФ в Коми Людмила Ляшенкова

Представители Народного фронта в Коми сообщили, что помимо ведущих вузов к конкурсу плакатов «День выборов» в республике присоединились и другие учебные заведения и общественные организации — в частности, Сыктывкарский торгово-технологический техникум, «Российское движение школьников» в Республике Коми, Сыктывкарский кооперативный техникум, Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова, гимназия искусств при главе Коми, школа искусств в Сыктывкаре.

Общественники сообщили, что для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плаката. Работы принимаются до 20 февраля. После проверки на формальное соответствие условиям состязания плакат оценит экспертный совет. Будут отобраны 50 лауреатских работ, которые разместят на сайте в открытом доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта. Отбирать работы будут известные деятели культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты не только будут использоваться для информирования граждан по всей стране о предстоящих выборах, но и размещены на выставке в Музее современной истории России в г. Москва 12 марта. Победители конкурса получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта.

«Плакаты также будут выставлены на экспозиционной площадке Федерации профсоюзов Республики Коми в Сыктывкаре», — добавила Ляшенкова. Активисты ОНФ в Коми также запустят в социальных сетях серию видеороликов, посвященных стартовавшему конкурсу на лучший плакат на тему предстоящих выборов президента РФ.