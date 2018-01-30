Активисты ОНФ в Коми выявили проблемы на дорогах в Сысольском районе

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми проверили состояние дорог в Сысольском районе. Общественники провели совместный рейд с представителями управления автомобильных дорог министерства строительства и дорожного хозяйства республики и районной ГИБДД. В ходе акции выявлен ряд проблем, по которым общественники выступили с предложениями и по которым уже начали работать государственные органы.

«В ходе совместного рейда были выявлены проблемы очистки от снега пешеходных зон мостов в Сысольском районе, отсутствие освещения новой понтонной переправы в районе поселка Заозерье, отсутствие дорожных знаков «Направление поворота» на опасных участках», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

В рамках рейда были проверены все основные дороги в районе – федеральная трасса Р-176 «Вятка» и местные дороги от главной трассы к населенным пунктам. В итоге осмотрено около 200 км дорог, которые проходят через 23 населенных пункта.

Участники рейда пришли к заключению, что в целом дороги от снега очищаются удовлетворительно. Однако на дорогах до населенного пункта Дав и от села Визинга до поселка Подзь соседнего Койгородского района пешеходные зоны мостов плохо очищаются от снега. По итогам рейда управление автомобильных дорог направило требование к подрядной организации исправить ситуацию.

Проверка новой понтонной переправы, введенной в строй осенью 2017 г. на реке Сысола в районе поселка Заозерье, показала отсутствие искусственного освещения, что опасно для пешеходов в вечернее время. Причем фонари строители установили, но они не подключены к электропитанию. Данный вопрос представители госорганов совместно с муниципальными властями пообещали урегулировать.

Рейд показал, что одна из самых серьезных проблем на дорогах в Сысольском районе – отсутствие предупреждающих знаков на опасных участках, например, на участке дороги Куратово – Широкий Прилук. За последние пять лет там произошло пять ДТП, в которых семь человек получили телесные повреждения.

ГИБДД Сысольского района обратилась в министерство строительства и дорожного хозяйства Коми для установки на этом, а также других опасных поворотах, предупреждающих знаков 1.34.1 «Направление поворота».

В ходе акции по дорогам Сысольского района была зафиксирована еще одна проблема: неизвестные расстреливают дорожные знаки из ружей. За последнее время таким образом было повреждено 10 знаков. В ГИБДД сообщили, что один знак стоит 2-3 тыс. руб. без учета установки.

«Активисты ОНФ в Коми направили обращение в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми для принятия мер и проведения профилактической работы не только в Сысольском районе, но и по всей республике», – пояснила Шумилова. Общественники продолжат рейды по дорогам региона.