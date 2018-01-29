Активисты ОНФ в Коми провели патриотические акции ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми присоединились к всероссийским мероприятиям ОНФ, посвященным Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, длившейся почти 900 дней. Общественники провели «уроки мужества» кадетам сыктывкарской школы №18, передали новые документы в музей Боевой и трудовой славы при городской школе №36, где чтут воинов Ленинградского и Волховских фронтов, и выступили с инициативой о присвоении новой сыктывкарской улице имя участника боев на Карело-Финском фронте, известного исследователя и бывшего хранителя школьного музея Пантелеймона Коткова. Данное предложение уже поддержало руководство Совета ветеранов Сыктывкара.

Активисты ОНФ в Коми на «уроке мужества» рассказали кадетам сыктывкарской школы №18 о героическом подвиге ленинградцев и воинов, защищавших город и прорывавших блокаду. Главной частью урока стал показ документального фильма «Блокадная кровь» о ленинградских врачах-ученых, спасавших жизни людей. «Кадеты были потрясены увиденным. Не только для ребят, но и педагогов это оказалось совершенно новой гранью подвига нашего народа. После просмотра фильма у участников выступили слезы. Важно, чтобы правда о нашей истории не забывалась никогда, чтобы эстафета памяти непрерывно передавалась молодому поколению. В этом суть патриотической акции Народного фронта», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Коми, гвардии полковник в отставке Юрий Беляцкий.

Представители Народного фронта в Коми к Дню полного освобождения Ленинграда от блокады посетили сыктывкарскую школу №36, где действует музей Боевой и трудовой славы, в котором собраны материалы о тех, кто пережил блокаду, и о воинах Ленинградского и Волховских фронтов. Представитель ОНФ Татьяна Шаповал передала в музей новую информацию – о своем деде Александре Шихалеве, участнике боев на Волховском фронте, получившего там тяжелое ранение. Общественники передали в музей фотографии и копии документов, в том числе наградных.

«Это важная информация для нашего музея. Скоро будет обновляться музейный фонд, и новые данные о защитнике Ленинграда займут в экспозиции достойное место», – прокомментировала директор школы Елена Пяткова.

На торжественной линейке в школе №36 ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады общественники выступили перед школьниками и приглашенными ветеранами. Долгое время школьным музеем руководил участник Великой Отечественной войны, известный в республике активист ветеранского движения и историк-исследователь Пантелеймон Котков. Он принимал участие в закладке памятной капсулы на Синявинских высотах с именами погибших воинов из Республики Коми, благодаря его личной исследовательской работе была собрана информация о более 500 воинах Ленинградского и Волховских фронтов. Котков – автор трудов, посвященных истории родного края и участниках Великой Отечественной войны. В школе №36 установлена памятная табличка ветерану.

Представители ОНФ в Коми вышли с инициативой к администрации и Совету Сыктывкара назвать одну из новых улиц города именем Коткова. Предложение поддержали ветераны. Как отметил председатель городского Совета ветеранов, председатель Общественного совета Сыктывкара Владимир Пыстин, это нужное и актуальное предложение.