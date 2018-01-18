ОНФ в Коми добился обустройства детской спортивной площадки в селе Межадор Сысольского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках мониторинга спортивных недостроенных объектов добились ввода в строй детской спортивной площадки школы села Межадор Сысольского района. В зимний период по причине недостатков основы площадки на ней не могли заливать воду и создавать ледовое покрытие. Школьников для занятий на коньках учителя вынуждены были отправлять в районный центр – село Визинга, или Сыктывкар, на платные катки. После того, как общественники подняли вопрос, местные власти обещали решить проблему. В итоге была изменена технология заливки льда, что принесло положительный результат. Дети сейчас могут заниматься на льду. Окончательно исправить покрытие спортплощадки власти обещали летом 2018 г.

«Самое главное, что после вмешательства активистов ОНФ дети межадорской школы сейчас могут заниматься на коньках, играть в хоккей в своем родном селе. Удивительно, но после установки спортивной площадки ребята не могли этого делать ни в прошлую, ни в позапрошлую зиму. Но, оказывается, стоило немного постараться, и проблему удалось решить», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.

Директор учебного заведения Мария Каракчиева рассказала представителям ОНФ в Коми, что после поднятого общественниками вопроса в село приехал глава района и пообещал окончательно укрепить основание площадки летом 2018 г. для того, чтобы в будущем с заливкой льда в зимний период уже не было проблем. В школе активистам Народного фронта также сообщили, что каток открыт не только для учеников, но, когда нет занятий, для всех желающих покататься на коньках жителей села, и все это бесплатно. Также установлено освещение для занятий в вечернее время.

«Представители Народного фронта в Коми в дальнейшем проверят окончательное укрепление покрытия площадки в ходе нового рейда в рамках мониторинга состояния детских спортивных объектов», – пояснил Беляцкий.

Ранее активисты ОНФ в Коми установили, что не используемая по назначению в зимнее время спортивная площадка в Межадоре была возведена за 1 млн руб. в 2014 г. в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 гг. Местных школьников для занятий на льду за счет платы с родителей возили в районный центр – село Визинга и Сыктывкар на платные катки. На этом основании общественники внесли объект в Межадоре в перечень спортивных недостроев – комплексы и площадки, которые после завершения строительства полностью или частично не введены в строй.