Представитель ОНФ в Коми стала доверенным лицом Владимира Путина

Представитель Общероссийского народного фронта в Республике Коми вошел в список доверенных лиц Владимира Путина. Им стала член регионального штаба ОНФ Мария Кузьбожева. Информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия РФ: в список доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина вошли в том числе активисты и эксперты Народного фронта – представители сферы здравоохранения, культуры, образования и многие другие.

Мария Кузьбожева – заслуженный учитель школ Коми АССР, уважаемый педагог, долгое время возглавляла одно из лучших учебных заведений региона – гимназию искусств при главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова. Она начала трудовой педагогический путь в 1974 г. с организатора внеклассной работы Ясногской школы Сыктывдинского района. Работала директором Лозымской восьмилетней школы и директором Пажгинской школы Сыктывдинского района. В 1994 г. стала первым заместителем министра образования Республики Коми. В 2003-2005 гг. – министром культуры и национальной политики Республики Коми. С 1999 г. по 2003 г. Кузьбожева была депутатом Государственного совета Коми.

Кузьбожева проводит общественную работу как эксперт ОНФ. Она представляла республику на всероссийском образовательном форуме Народного фронта «Качественное образование во имя страны», который прошел в 2014 г. в Пензе с участием Путина. А 9 мая 2017 г. организовала и возглавила в Сыктывкаре колонну школьников «Бессмертного полка». Общественница приняла участие в III Культурном форуме регионов России, который прошел в сентябре 2017 г., где подняла важный культурный и образовательный вопрос о сохранении коми языка, представила проект-практику «Двуязычие в поликультурном образовательном пространстве гимназии искусств при главе Республики Коми: сохранение родного коми языка».

В рамках региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» активист Народного фронта Кузьбожева решает вопросы, волнующие граждан. «В 2017 г. добились повышения безопасности детей вблизи национальной гимназии в Сыктывкаре – благодаря нашему вмешательству установлен знак «Пешеходная дорожка». После обращения ОНФ прокуратура признала незаконным прекращение перевозок детей деревни Пожня Сосногорского района. В 2017 г. удалось сохранить библиотеки в Воркуте. Проверили организацию летнего отдыха в оздоровительных лагерях региона и внесли предложения. После вмешательства активистов Народного фронта улучшено освещение пришкольных территорий в Сыктывкаре. Также мы подняли вопрос о ненадлежащем состоянии мемориала с Вечным огнем в Сыктывкаре, после чего к 9 мая 2017 г. мемориал был отремонтирован», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Коми.

По ее словам, быть доверенным лицом Путина – это дополнительная возможность для общения со всеми, кто нацелен на решение вопросов граждан. «То, что я стала доверенным лицом Владимира Путина, означает высокую оценку моей работы, а также той работы, которую проводят активисты и эксперты ОНФ в Коми», – добавила Кузьбожева.