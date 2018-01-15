Команда «Молодежки ОНФ» в Коми провела бесплатный урок контраварийного вождения в Сыктывкаре

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми организовали и провели в Сыктывкаре урок контраварийного вождения для молодых водителей. Активисты Общероссийского народного фронта в республике взялись за данный вопрос на основе сигналов граждан, у которых мало опыта вождения в условиях зимы и гололеда, а платные курсы не всем по карману. Общественники решили сами организовать для молодежи такие бесплатные уроки и первый провели на площадке стадиона в Лесозаводском районе столицы республики.

Инструктором первого бесплатного урока контраварийного вождения стал участник команды «Молодежки ОНФ», председатель Федерации автомобильного спорта Республики Коми Олег Бекетов. Информацию о проведении занятия общественники распространили в социальных сетях.

«Мы для урока специально выбрали стадион, залитый льдом. Это очень актуально для контраварийного вождения. Наш первый опыт по бесплатному обучению показал, что у молодых водителей мало навыков такого вождения, особенно это касается девушек. Полученные навыки и знания им очень пригодятся», – прокомментировал Бекетов.

По его словам, безопасность на дорогах республики, особенно с наступлением холодов, не выдерживает никакой критики. «Даже со слов автоинспекторов, многочисленные аварии в городах, съезды в кювет на трассе – все это приходит в наш регион вместе со сменой сезона. Поэтому важно овладевать навыками управления автомобилем в экстремальных и критических ситуациях, применять приемы вывода автомобиля из заноса, бороться с колейностью», – отметил участник «Молодежки ОНФ».

Молодой водитель Елена Лантухова после урока рассказала, что ей очень понравилась бесплатная акция, где с опытным водителем можно было совершать ошибки при вождении и при этом не бояться совершить дорожно-транспортное происшествие, исправлять недочеты, научиться выходить из аварийных ситуаций. «Здорово, что Народный фронт организовал такой урок», – сказала она.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми сообщили, что проведенный бесплатный урок – это первый опыт. Общественники и дальше планируют организовывать бесплатные занятия для молодых водителей, причем в разное время года с учетом сезонных климатических особенностей вождения автомобиля.