ОНФ в Коми обратил внимание муниципальных властей на состояние мемориала в Усть-Цилемском районе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга состояния мемориалов «Вечный огонь» и монументов участникам Великой Отечественной войны обратили внимание на памятник в деревне Гарево Усть-Цилемского района. Общественники поддержали местных жителей в вопросе его сохранения и переноса на новое более удобное место. После вмешательства представителей ОНФ руководство района официально известило, что перенос и обустройство мемориала произойдет в 2018 г.

В Народный фронт в Коми за помощью обратились обеспокоенные жители деревни Гарево: установленный здесь много лет назад памятник не вернувшимся с Великой Отечественной воинам оказался в непростой ситуации. По причине неудобного местоположения мемориал оказался зажат заборами частных земельных участков, пройти к нему стало трудно и неудобно, а сама территория мемориала мала. Заборы вызывают возмущение других жителей, которые высказались за то, чтобы памятник был перенесен и обновлен на новом удобном месте. «Жители деревни едины во мнении, что монумент должен быть для всех – он должен быть виден с центральной дороги, то есть перенесен ближе к улице Печорской», – высказались граждане.

Активисты ОНФ в Коми также выяснили, что ранее местные власти уже пробовали найти новое место для монумента. Однако подходящий участок оказался спорным. Все это только усилило озабоченность местных жителей. В обращении к руководству района общественники обратили внимание на то, что с каждым годом в Гарево растет число посещающих монумент жителей и гостей деревни, родственников погибших участников Великой Отечественной войны, и попросили скорейшим образом решить вопрос с переносом и обустройством монумента, чтобы он занял видное и достойное место в сельском поселении и был доступен для граждан.

В администрации Усть-Цилемского района ответили, что с целью принятия решения о переносе монумента героям Великой Отечественной войны в деревне Гарево было изучено мнение жителей – проведен сход граждан с участим сотрудников районной администрации и сельского поселения «Коровий Ручей», в ведении которого находится деревня Гарево. Мнение жителей было подтверждено. «Работы по переносу памятника будут выполнены в 2018 г. Решение данного вопроса взято мною на личный контроль», – сообщил исполняющий обязанности руководителя района Николай Канев.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг Вечных огней и монументов участникам Великой Отечественной войны. Обращаемся к жителям с просьбой сигнализировать о возникающих недостатках, неухоженности или ненадлежащем состоянии памятников. Вопрос находится в постоянной повестке Народного фронта. Напомним, власти города Емвы также приняли обязательство отремонтировать местный мемориал в 2018 г. после того, как ОНФ поднял вопрос о том, что Вечный огонь по причине неисправности зажигается там только в праздничные дни», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.