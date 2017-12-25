ОНФ в Коми в рамках проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» принял участие в акции «Теплый Базар» в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» приняли участие в благотворительной акции «Теплый Базар» в Сыктывкаре – предновогодней ярмарке созданных своими руками игрушек и сувениров, вырученные средства от которых будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского и региональный фонд «Сила добра» для помощи больным детям. О данной инициативе общественники в том числе рассказали на прошедшем в Москве итоговом «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее».

Идея акции «Теплый Базар» родилась на основе развивающегося в Коми проекта ОНФ «Равные возможности — детям», суть которого в том, чтобы расширить возможности для детей бесплатно посещать развивающие кружки и секции. В рамках данной работы в Сыктывкаре активисты Народного фронта создали кружок — проектную мастерскую «Я гражданин», где школьников обучают проектировать и организовывать нужные людям социальные проекты и акции.

Представитель «Молодежки ОНФ», руководитель кружка «Я гражданин» Елена Шилова рассказа, что инициатива «Теплого Базара» принадлежит сыктывкарской школьнице, учащейся Дворца творчества детей и учащейся молодежи Эльвире Губер. «Задуман «Теплый Базар» еще в прошлом году. Но тогда у нас еще не было опыта. В этом году благотворительную ярмарку решили провести обязательно, и она у нас получилась. Ведь мы видим, как много больных детей нуждаются в помощи», — поделилась Губер.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что Губер приняла участие в конкурсе «Лидер 21 века» — мероприятие для лидеров и руководителей детских и молодежных объединений, направленное на поддержку и сопровождение талантливой молодежи. В апреле 2017 года при подведении итогов конкурса в Москве школьница из Республики Коми заняла второе место и вошла в федеральный реестр одаренных детей.

«Теплый Базар» в Сыктывкаре посетили в том числе представители органов власти — руководитель администрации города Валерий Козлов и уполномоченный при главе Коми по правам ребенка Нелли Струтинская, отметивших важность мероприятия, в том числе в деле воспитания гражданской ответственности подрастающего поколения.

«Предновогодняя благотворительная ярмарка-акция у нас первая, но мы планируем в канун 1 января сделать ее ежегодной. Вырученные средства от реализации игрушек и сувениров будут направлены в благотворительные фонды для помощи больным детям. По данному вопросу мы заранее связались с благотворительным фондом Константина Хабенского, который входит в самые надежные подобные организации России, и получили там поддержку. Также часть собранных средств от акции будет направлена в детский благотворительный фонд «Сила добра» в Коми, с которым давно сотрудничаем», — прокомментировала Шилова. Она добавила, что в акции приняли участие не только дети со своими поделками, но и взрослые мастера, которые с удовольствием откликнулись на участие в благотворительном проекте.

Активист ОНФ в Коми сообщила, что подготовка к акции «Теплый Базар» началась еще до итогового «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», прошедшего в Москве 18-19 декабря 2017 года. В ходе работы тематической площадки форума «Образование будущего: новая школа» общественники рассказали о благотворительном мероприятии в Сыктывкаре.