Путин: идея ОНФ стала общенародным проектом

Идея Общероссийского народного фронта превратилась в широкий общенародный проект. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ОНФ.

«Сама идея Общероссийского народного фронта не выродилась в какую-то, извините, ерунду. Она превратилась в широкий общенародный проект, который жив и откликается на самые-самые насущные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается страна», — сказал Путин.

По его словам, пока нерешенных проблем еще очень много. «Мы уже доказали, что можем воплощать в жизнь мечты и самые амбициозные планы, преодолевать сложнейшие испытания вопреки всем обстоятельствам», — отметил президент.

Он напомнил, что в начале 2000-х годов России предрекали развал страны, государственный коллапс, вымирание нации, неспособность ответить на угрозу международного терроризма, невозможность решить социальные и экономические проблемы.

«И действительно, ситуация была очень сложной, а порой критической. Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития, шагнули далеко вперед в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны, создали мощную базу резервов, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед», — сказал Путин.

Он отметил, что все это было достигнуто благодаря усилиям рабочих и инженеров, сельских тружеников, ученых, предпринимателей, учителей и военнослужащих.