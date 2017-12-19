Путин ознакомился с итогами реализации проекта «Генеральная уборка»

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин посетил итоговый «Форум Действий» Народного фронта и ознакомился с итогами реализации проекта «Генеральная уборка». О ходе ликвидации нелегальных свалок главе государства рассказали представители Народного фронта.

«Мы создали проект, который называется «Генеральная уборка». В нем мы следили за ходом исполнения реформы в сфере обращения с отходами, но основным элементом данного проекта стала именно карта свалок», – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

На вопрос Путина о том, сколько было выявлено таких объектов, Миронов ответил, что их более 15 тыс. По его словам, граждане сами наносили их на карту. Большинство из этих людей принимали участие и в субботниках, добавил Миронов.

«Также мы размещали под каждым обращением ход отработки этого обращения, даже отписки чиновников. После того как отписка чиновника становилась достоянием общественности, точки на нашей карте очень быстро становились зелеными. За это время более 6 тыс. свалок было убрано. Более 7 тыс. обращений находятся в работе, а значит, мы знаем срок, когда они будут убраны. 168 тыс. человек приняли участие в наших экологических акциях, а это как раз жители тех районов, которые и обращались на интерактивную карту», – сказал Миронов.

Он добавил, что благодаря активному участию молодежи удалось добиться таких масштабов в реализации проекта. Большая часть участников субботников – это именно молодые люди.

Также представители Народного фронта отметили, что подвели итоги работы проекта и определили лучшие и худшие регионы по эффективности борьбы с несанкционированными свалками. Об этом рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. Первым десяти главам лучших регионов будут отправлены банные веники, а последним десяти – метлы, добавил он.

В свою очередь руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов добавил, что интерактивная карта свалок будет передана Министерству природных ресурсов и экологии РФ.

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми, принимающие участие в работе «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», поделились своим опытом работы по проекту «Генеральная уборка». В 2017 году в республике из 177 отмеченных на карте свалок объектов ликвидированы 63. Обратили внимание на то, что в экологические проекты общественников активно включается молодежь: в 2017 г. в экологических акциях ОНФ в Коми приняли участие школьники Корткеросского района, которые вместе с общественниками высадили на месте бывших свалок более 100 саженцев сосны, а старшеклассники школы №2 села Выльгорт Сыктывдинского района приняли участие в субботнике по уборке мусора, который был отражен на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка». Общественники также активно принимают участие в экологических акциях по очистке от мусора территорий рядом с водными объектами в Коми: в 2017 г. они убрали свалки на берегу реки Вычегда в местечке Алешино под Сыктывкаром, ликвидировали в прибрежной зоне Вычегды в Эжвинском районе опасную свалку ртутных отходов.