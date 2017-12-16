Активисты ОНФ приняли участие в открытии благоустроенной детской площадки в Кировском парке Сыктывкара

Представители Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Коми подвели окончательные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 г. в Сыктывкаре. Общественники дали в целом удовлетворительную оценку благоустройству городских дворов и общественных территорий.

Активисты Народного фронта отметили, что в рамках благоустройства дворовых территорий в Сыктывкаре проведены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий проезжих частей, тротуаров, замене бордюрного камня, светильников, установке скамеек, урн и детских площадок. Общие расходы составили порядка 118 млн руб. – 106 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов, 12 млн руб. – из местного. Общественники отметили, что все вошедшие в план 52 двора вовремя отремонтированы.

На благоустройство общественных территорий в Сыктывкаре в 2017 г. выделено порядка 59 млн руб. – 53 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов, 6 млн руб. – из местного. Всего было отремонтировано десять территорий.

Представители Народного фронта приняли участие в торжественной церемонии, посвященной открытию детской площадки в Кировском парке, которая стала последним объектом благоустройства городской среды в Сыктывкаре.

Ранее активисты ОНФ вышли с предложениями к администрации по повышению открытости федерального проекта и порекомендовали властям города публиковать на сайте муниципалитета успешный опыт жителей домов в рамках благоустройства на следующие годы, а на страницах муниципальной газеты создать соответствующую тематическую страницу.

«Во многом от нас будет зависеть, как будет выглядеть наш любимый город», – выступила на открытии эксперт ОНФ в Республике Коми Татьяна Нишанбаева.

Активисты Народного фронта отметили, что итоги работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды общественники планируют обсудить в том числе на итоговом «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который пройдет 18-19 декабря в Москве.