В День Конституции активисты ОНФ в Коми провели викторину и студенческий флешмоб

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина эксперты Общероссийского народного фронта провели викторину «Моя Конституция» среди студентов второго курса юридического института. В ходе дискуссионной площадки состоялся разговор о важности и значении для молодежи основного закона государства. Свои знания о российской Конституции и устройстве государства студенты проверили, отвечая на вопросы викторины.

«Конституция России провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Так давайте соблюдать все нормы Конституции. Ведь основной закон и принят с целью обеспечить благополучие и процветание страны», – отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки», доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Василий Осипов.

Участники викторины получили памятные подарки, а победителям дополнительно вручили брошюрки Конституции Российской Федерации.

Вечером того же дня команда «Молодежки ОНФ» провела акцию «Россия – это мой дом», которая предполагала единовременное выключение/включение света в студенческом общежитии №2 Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина таким образом, чтобы из светящихся окон сложилось слово «Россия». Все участники акции фотографировались и делали селфи на фоне светящегося слова в определенной для этого точке. Во флешмобе было задействовано более 500 студентов из более 200 комнат. А чтобы украсить это мероприятие, представители студенческого совета и оперотряда «Грифон» общежития построились и с помощью фонариков телефонов собрали аббревиатуру родного вуза – СГУ. Организаторы акции и средства массовой информации расположились на крыше гостиницы, расположенной напротив общежития, чтобы запечатлеть весь масштаб и креатив акции.

Эксперт ОНФ, директор студенческого городка Андрей Горбунов рассказал, что общежитие №2 СГУ является самым большим в Сыктывкаре, поэтому подготовка акции ОНФ проводилась очень основательно с проведением репетиции. Он выразил благодарность команде «Молодежки ОНФ» за инициативу и возможность принять участие во всероссийской акции, посвященной Дню Конституции, а также поддержал активных студентов из общежития, которые успешно справились с проведением флешмоба.

«Мы готовы и дальше принимать участие в таких патриотических акциях. Работа с молодежью традиционно является важным направлением в повестке регионального отделения Народного фронта», – рассказал Горбунов.