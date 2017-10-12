Активисты ОНФ выявили недостатки в ходе реализации проекта благоустройства городской среды в Сыктывкаре

Активисты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Коми провели рейд в Сыктывкаре по отремонтированным дворовым территориям в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественники встретились с жителями и выявили недостатки в ходе ремонтных работ.

По итогам рейда координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Коми Валентина Анфилатова сообщила, что после проведенных работ во дворах домов №2 и №10 по Сысольскому шоссе жители высказали замечание: асфальтирование территорий выполнено таким образом, что после дождя вода скапливается на асфальте у подъездов. Общественники зафиксировали, что водоотводные стоки должным образом не оборудованы, по этой причине в непогоду большие лужи не высыхают продолжительное время. Жильцы указали, что лужи мешают проходу и нормальному функционированию дворов, и по этой причине ремонт данных территорий не достиг в полной мере заявленных целей благоустройства.

Активисты ОНФ в ходе рейда установили, что в районе данных домов строители все же пытались решить проблему – установили пластиковую трубу для оттока воды. Однако с этой функцией конструкция не справляется: труба забивается листьями и грязью. По мнению экспертов Народного фронта, труба в любом случае – это временный вариант решения проблемы, необходимы работы по оборудованию полноценного водоотведения сточных вод на данных территориях.

Общественники в ходе рейда зафиксировали, что в ходе работ по благоустройству территории во дворе дома №16 по улице Советской площадка для отдыха граждан отремонтирована некачественно: вместо полноценного покрытия засыпана асфальтовая крошка, сделано это неаккуратно, также на площадке не установлены скамейки.

Представители Народного фронта зафиксировали, что во дворе дома №26 по улице Советской отсутствует асфальтовое покрытие на выезде из двора. По плану ремонта площадь асфальтирования, согласно техническому заданию, на всей территории двора составляет 542 кв. м, однако по факту уложено около 420 кв. м.

В министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми сообщили, что в республике в 2017 г. из федерального и республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования Сыктывкара, Воркуты, Инты, Емвы и поселка городского типа Жешарт выделено порядка 257 млн руб., еще 15,6 млн руб. потрачено на благоустройство городского парка в Воркуте. В Сыктывкаре в 2017 г. в программу вошли 52 двора. В 2018 г. сумма для всего региона сократится до 216,9 млн руб.: 132,2 млн руб. выделены из средств федерального бюджета 63,1 млн руб. – из республиканского.

«В этой ситуации важно, чтобы средства по программе формирования комфортной городской среды расходовались рачительно – ремонт дворов проводился качественно, чтобы благоустройство территорий в полной мере достигало заявленных целей. По выявленным в ходе рейда недостаткам мы направили обращение в администрацию города Сыктывкара для принятия мер по их исправлению», – сообщила Анфилатова.

Представители ОНФ в Коми отметили, что продолжат мониторинг исполнения проекта формирования комфортной городской среды в регионе.