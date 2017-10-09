Активисты ОНФ в Коми приняли участие в республиканском образовательном форуме в Сыктывкаре

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми приняли участие в республиканском форуме «Образование. Государство. Общество», который прошел в Сыктывкаре и собрал более 1100 представителей педагогического и родительского сообществ, экспертов и общественников. Участие в мероприятии приняла член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Предложения представителей Народного фронта, озвученные на дискуссионных площадках, войдут в итоговую резолюцию форума.

В частности, на форуме учтено предложение координатора «Молодежка ОНФ» в Коми Василия Андреева, выступившем за введение межведомственного подходя к реализации программ «Российского движения школьников». Принято предложение, озвученное руководителем региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Татьяной Астархановой, о расширении участия учительского сообщества в проекте Народного фронта «Равные возможности детям», в том числе в свете начала работы с 2018 года в республике проекта «Доступное дополнительное образование для детей», в рамках которого будет внедрятся система персонифицированного финансирования дополнительного образования.

На форуме было сказано, что он стал отчетной площадкой решения задач, поставленных президентом России перед отраслью «Образование». Основными содержательными мероприятиями форума стали дискуссионные площадки. Участники отметили, что обсуждение стратегических направления развития отрасли проходило в формате дискуссий в максимально живой и интерактивной среде. Помимо этого, в рамках мероприятия состоялись две всероссийские научно-практических конференции, был реализован республиканский проект «День молодого учителя», прошло заседание Совета по кадровому обеспечению отрасли «Образование» Республики Коми, были проведены круглые столы «Опорный вуз региона» и «Государство и общество в интересах ребенка». На дискуссионных площадках форума проходило обсуждение современной практики всех уровней образования, приоритетных направлений развития системы образования Республики Коми и изучения опыта других территорий Российской Федерации.

Савастьянова при этом отметила, что многие прозвучавшие на форуме вопросы уже вошли в повестку ОНФ и нашли поддержку у депутатов Государственной Думы, по ним приняты государственные решения. «Это возврат в школу трудового воспитания, изменение подходов в системе дополнительного образования. На рассмотрении сегодня находятся не менее важные вопросы – такие, как закрепление выпускников вузов за конкретными предприятиями путем предоставления молодым людям больших возможностей для профессионального роста, вопросы безопасности и здоровья школьников. Сегодня школы захлестнул бумажный тайфун отчетов, поэтому готовятся серьезные принципиальные изменения по контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями. Но все решения принимаются и будут приниматься только после обязательного обсуждения с профессиональным сообществом», — подчеркнула член Центрального штаба ОНФ.

Савастьянова считает, своевременным и правильным решение о создании на уровне Республики Коми педагогического экспертного совета для принятия управленческих решений с учетом предварительного обсуждения с профессиональным образовательным сообществом.

Активисты ОНФ в Коми подчеркнули, что инициатива о проведении регионального форума «Образование. Государство. Общество», который проходит уже третий год, принадлежит делегатам форума Народного фронта «Качественное образование во имя страны», который прошел в 2014 году в Пензе с участием лидера ОНФ, президента России Владимира Путина.