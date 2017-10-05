ОНФ в Коми добивается капитального ремонта дома по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках мониторинга исполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов обратили внимание на проблему дома №61 по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре. К общественникам обратились местные жители: в назначенный срок капитальный ремонт по замене коммуникаций, в том числе систем отопления, в доме так и не начался. Представители ОНФ в ходе рейда зафиксировали также трещину в несущей стене дома, что может угрожать целостности строения, жизни и здоровью граждан.

Кирпичный четырехэтажный дом по Октябрьскому проспекту, 61 находится в центральной части Сыктывкара, но представляет собой фактически ветхое строение. Ранее это было муниципальное общежитие, несколько лет назад переведено в статус многоквартирного жилого дома. Но, по свидетельству жителей, капитального ремонта здесь не было никогда – дому свыше 50 лет.

Активисты ОНФ в Коми 4 октября 2017 г. зафиксировали, что многие конструкции дома разрушены: частично обвалилась наружная кирпичная кладка, разбиты входы в подъезды, внутри полуразрушены бетонные лестницы – их обили досками, которые тоже разрушаются, полы общих площадок внутри дома проваливаются, все помещения общего пользования без ремонта и находятся в крайне плохом состоянии.

Жительница дома Валентина Новоселова сообщила, что 9 сентября 2017 г. в доме на одной из площадок провалился пол, при этом под полом разрушилась ветхая труба с горячей водой. В доме большинство труб в таком ветхом состоянии. По программе капитального ремонта их должны начать менять. Имеется официальное объявление с предупреждением жильцов о том, что ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения начнется с 13 сентября 2017 г. Однако уже октябрь, а работы не ведутся.

Представители Народного фронта также обратили внимание на трещину наружной стены дома. По словам жителей, данной проблемой никто не занимается, люди получают отписки. Между тем, в Сыктывкаре есть печальный опыт последствий трещин в таких домах – несколько лет назад в городе произошло частичное обрушение кирпичного общежития по улице Карла Маркса аналогичного проекта, что и дом на Октябрьском проспекте. Поврежденное строение тогда пришлось полностью снести.

«Народный фронт через региональный Фонд капитального ремонта будет добиваться скорейшего начала замены коммуникаций в доме. Но считаем, что замена труб – это первоочередной шаг. В дальнейшем строение требует полного обновления – этот вопрос необходимо решать, или дом в итоге признавать ветхим или аварийным и вносить в программу переселения. Вопрос не исчерпывается этим строением по Октябрьскому проспекту. Похожая ситуация с домом №69 по этой же улице. Готовы обсуждать вопрос на своей переговорной площадке со всеми заинтересованными сторонами», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.

Представитель Народного фронта добавила, что общественники для решения вопроса с трещиной в несущей стене дома и обеспечением безопасности жильцов обратились в администрацию города и инспекцию государственного строительного надзора республики.