Активисты Народного фронта объявили о старте работы площадки «Молодежка ОНФ» в Коми

Активисты Общероссийского народного фронта объявили о старте работы площадки «Молодежка ОНФ» в Республике Коми. В рамках инициативы достигнута договоренность о взаимодействии с представителями молодежных объединений региона, которые на площадке Народного фронта в Коми приняли участие в первой всероссийской видеоконференции «Молодежка ОНФ» с участием более 3,5 тыс. человек со всей страны.

«Страна нуждается в импульсе, в свершениях, которые невозможны без энергии молодых людей, их инициатив, устремлений и новых идей. На развитие этого потенциала на благо людей направлена деятельность площадки «Молодежка ОНФ», где будут реализовываться начинания как отдельных молодых инициативных людей, так и общественных молодежных организаций», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Роман Литвин.

Достигнута договоренность о взаимодействии на площадке «Молодежки ОНФ» с региональными молодежными движениями региона, в частности, с представителями Молодежного парламента Коми, Центра развития добровольчества в Коми, Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Российского союза молодежи, Российского союза сельской молодежи, студенческими сообществами Сыктывкара.

Представители Народного фронта в Коми отметили, что «Молодежка ОНФ» в республике стала развиваться уже летом 2017 г., есть первые результаты. С участием молодых активистов Народного фронта были ликвидированы несколько свалок, в том числе ртутная в Эжвинском районе Сыктывкара, прошли мероприятия республиканской экологической акции «Речная лента» по очистке прибрежной зоны реки Вычегда, развивается экологическая и благотворительная акция «Крышки добра» по сбору пластмассовых крышек, засоряющих природу – активисты ОНФ собрали более 50 кг крышек, выручка от их сдачи пошла на помощь больным детям в детский благотворительный фонд «Сила добра», молодые инициативные инвалиды-колясочники активно включились в работу Народного фронта по развитию доступной среды, в том числе приняли участие в мониторинге Народного фронта «За доступную среду!».

Представители Народного фронта в Коми отметили, что это только начало и работа в рамках «Молодежки ОНФ» будет расширяться, в том числе по проектам «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», «Народная оценка качества». Активисты Народного фронта в Коми и представители молодежных организаций наметили ближайший план работы на площадке «Молодежки ОНФ». Одно из направлений – обсуждение и выработка предложений по проблеме трудоустройства выпускников вузов и ссузов, развитие территориальных общественных самоуправлений.

Активисты Народного фронта в Коми сообщили, что «Молодежка ОНФ» проводит во всех регионах страны конкурс «Не жди перемен! Твори перемены!», в рамках которого участники показывают, как своими силами меняют мир к лучшему. А в ходе всероссийской видеоконференции было объявлено о старте нового конкурса – «Образ будущего страны». Участие в нем смогут принять все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях – «Эссе» и «Креатив», работы принимаются до 10 ноября. Все подробности доступны на сайте «Молодежки ОНФ». Общественники призвали молодежь Республики Коми принять участие в конкурсах.