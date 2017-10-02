Поднятая ОНФ в Коми проблема о превышении концентрации формальдегида в домах Емвы стала поводом к возбуждению уголовного дела

Поднятая активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми проблема о превышении концентрации вредных веществ в новых домах для переселенцев в городе Емва Княжпогостского района стала поводом к возбуждению уголовного дела. На обращение общественников в прокуратуре района дали ответ – проведена проверка, нарушения подтвердились. ОНФ в надзорном ведомстве сообщили, что в связи с этим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части статьи 238.1 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее активисты ОНФ в Коми направили обращение по данному вопросу в прокуратуру, министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, администрацию Княжпогостского района. Сигнал общественники получили от жителей Емвы, переселенных в новые дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – гражданам в новых строениях, возведенных из так называемых сэндвич-панелей и обшитых снаружи сайдингом, оказалось трудно дышать. Об этом сообщили жители домов по адресам: улица Дзержинского, 138 и 140; улица Коммунистическая, 40, 42, 44, 46; улица Пионерская, 14А и 22А; улица Октябрьская, 29 и 32; улица Гущина, 23.

В прокуратуре Княжпосгосткого района сообщили, что рассмотрели обращения ОНФ в Коми. При этом в ходе проверки выявлено еще одно серьезное нарушение – оказывается, гарантийный срок на многоквартирные дома, построенные в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонта, установленный муниципальными контрактами, для всех домов в Емве составляет всего 24 месяца. «Это нарушает положения статьи 737 Гражданского кодекса РФ, в котором установлен гарантийный срок для недвижимого имущества – 5 лет», – говорится в выводах прокуратуры.

В ответе также сообщается о проведенных в сентябре 2017 г. совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Республики Коми исследованиях: в помещениях домов, возведенных для переселенцев в Емве по улице Коммунистическая, 46 и улице Дзержинского, 140, подтверждено превышение среднесуточной концентрации в воздухе формальдегида и аммиака. В прокуратуре сообщили, что тем самым работы по строительству всех жилых помещений данных домов не отвечают требованиям жизни или здоровья потребителей, то есть проживающих в домах граждан.

На основании выявленных нарушений материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ.

ОНФ в прокуратуре также сообщили, что при поступлении дополнительных материалов будут инициировать новые проверки на предмет превышения уровня предельной концентрации вредных веществ в воздухе жилых помещений домов, построенных по программе переселения.

«Активисты ОНФ в Коми особо обращают внимание, на то, что заказчик резко сократил гарантийные сроки домов, возведенных в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Это недопустимо. Считаем, что другие муниципалитеты в регионе также необходимо проверить, в первую очередь для недопущения подобной практики в будущем. Предложение направили в минстрой Коми», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.