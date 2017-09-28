Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» помог выявить дороги, которыми больше всего недовольны граждане в каждом регионе
С февраля 2017 г. в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) граждане получили возможность добавлять на интерактивный сайт «Карта убитых дорог» (
Самыми активными оказались жители Самарской области: здесь за десятку худших дорог региона было отдано 6 тыс. 455 голосов. С минимальным разрывом отстает от него Краснодарский край с 6 тыс. 417 голосами. Жители Смоленской и Астраханской областей отдали за ТОП-10 дорог по 5 тыс. 879 и 5 тыс. 805 голосов соответственно. В Тульской области «десятка» худших дорог, по мнению пользователей, в сумме набрала 4 тыс. 854 голоса.
Дороги, ставшие лидерами «антирейтингов», посещали эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», которая проходила с декабря 2016 г. по сентябрь 2017 г. в 84 регионах страны. Чиновники в ряде городов сообщили участникам рейда, что используют
Но пока не везде чиновники оперативно реагируют на мнение граждан. Эксперты Народного фронта по итогам инспекции определили худшие и лучшие регионы по работе с дорогами, набравшими наибольшее количество голосов на интерактивной карте. В списке лучших регионов оказалась Ивановская область: здесь на 9 дорогах, вошедших в десятку худших, уже проведен капремонт, одна — в планах ремонта на 2018 г. В Томской области – аналогичная ситуация, в Вологодской области капремонт уже получили 8 дорог, две стоят в планах ремонта на 2017 г. Республика Татарстан успела отремонтировать 8 дорог-лидеров с карты ОНФ, одна — в планах ремонта на 2017 г., еще одна остается в ненормативном состоянии. В Республике Коми из ТОП-10 на 7 дорогах был проведен капитальный ремонт, на двух — ямочный, одна все еще ждет решения своей участи.
В перечень регионов-аутсайдеров, в которых власти меньше всего прислушиваются к мнению граждан в области дорожной политики, вошли Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Челябинская, Саратовская, Владимирская и Костромская области, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ.
«В феврале был запущен сайт