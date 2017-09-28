Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» помог выявить дороги, которыми больше всего недовольны граждане в каждом регионе

С февраля 2017 г. в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) граждане получили возможность добавлять на интерактивный сайт «Карта убитых дорог» ( http://dorogi-onf.ru/ ) участки, требующие, по их мнению, немедленного ремонта. Жители каждого региона голосуют за дороги, которые они считают самыми «убитыми». Активисты ОНФ определили ТОП-10 дорог, набравших наибольшее число голосов граждан в каждом регионе.

Самыми активными оказались жители Самарской области: здесь за десятку худших дорог региона было отдано 6 тыс. 455 голосов. С минимальным разрывом отстает от него Краснодарский край с 6 тыс. 417 голосами. Жители Смоленской и Астраханской областей отдали за ТОП-10 дорог по 5 тыс. 879 и 5 тыс. 805 голосов соответственно. В Тульской области «десятка» худших дорог, по мнению пользователей, в сумме набрала 4 тыс. 854 голоса.

Дороги, ставшие лидерами «антирейтингов», посещали эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», которая проходила с декабря 2016 г. по сентябрь 2017 г. в 84 регионах страны. Чиновники в ряде городов сообщили участникам рейда, что используют интерактивную карту Народного фронта в качестве настольного инструмента мониторинга состояния дорог.

Но пока не везде чиновники оперативно реагируют на мнение граждан. Эксперты Народного фронта по итогам инспекции определили худшие и лучшие регионы по работе с дорогами, набравшими наибольшее количество голосов на интерактивной карте. В списке лучших регионов оказалась Ивановская область: здесь на 9 дорогах, вошедших в десятку худших, уже проведен капремонт, одна — в планах ремонта на 2018 г. В Томской области – аналогичная ситуация, в Вологодской области капремонт уже получили 8 дорог, две стоят в планах ремонта на 2017 г. Республика Татарстан успела отремонтировать 8 дорог-лидеров с карты ОНФ, одна — в планах ремонта на 2017 г., еще одна остается в ненормативном состоянии. В Республике Коми из ТОП-10 на 7 дорогах был проведен капитальный ремонт, на двух — ямочный, одна все еще ждет решения своей участи.

В перечень регионов-аутсайдеров, в которых власти меньше всего прислушиваются к мнению граждан в области дорожной политики, вошли Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Челябинская, Саратовская, Владимирская и Костромская области, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ.