Активисты ОНФ в Коми добились ликвидации особо проблемной свалки в центре Сыктывкара

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились ликвидации особо проблемной свалки в центре Сыктывкара в районе дома № 74 по Октябрьскому проспекту. Отходов здесь было столько, что они перекрывали проезд между домами – проблему не могли решить долгое время. Мусор на данную территорию выбрасывали местные жители, но в то же время многие граждане были возмущены такой ситуацией: они обратились за помощью в ОНФ через интерактивный сайт проекта Народного фронта «Генеральная уборка».

В районе загрязняющего объекта на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре множество жилых домов, раньше на месте несанкционированной свалки была официальная контейнерная площадка для сбора мусора, которую убрали. В ста метрах действует другая площадка для сбора твердых коммунальных отходов. Однако жители по привычке продолжали нести мусор на прежнее место несмотря на отсутствие контейнеров.

По словам экспертов ОНФ в Коми, в данной ситуации недоработку проявили управляющая организация и муниципальные коммунальные службы, которые не организовали и не проконтролировали проведение информационных работ с жильцами, не приняли дополнительных мер по предотвращению загрязнения территории и долгое время просто закрывали глаза на происходящее.

Активисты ОНФ в Коми на основании сигнала граждан на карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» обратились для решения проблемы в администрацию Сыктывкара. На основании обращения общественников была проведена проверка. Народному фронту в администрации по итогам сообщили, что силами управления ЖКХ была организована работа по ликвидации несанкционированной свалки отходов и крупногабаритного мусора на данной территории.

В муниципалитете особо отметили, что управляющая компания, являющаяся исполнителем коммунальных услуг в данном жилом районе, внесла изменения в схему удаления отходов, а жителей района уведомили об этой новой схеме.

Представители Народного фронта провели рейд и зафиксировали: свалка ликвидирована, место огорожено сигнальными лентами, расклеены соответствующие информационные сообщения.

ОНФ в администрации Сыктывкара также сообщили, что на особом контроле у них сейчас находятся еще 17 объектов несанкционированного скопления мусора объемом порядка 4,8 тыс. кубометров.

«Активисты Народного фронта обращают внимание на то, что на контроль со стороны муниципалитета необходимо взять все свалки, отмеченные на сегодня на интерактивной карте свалок – это 133 объекта, из которых убрано пока 49. Будем добиваться расширения работы по карте свалок не только в Сыктывкаре, но и в других муниципалитетах», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Коми Михаил Ковалев.

В Коми на карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» зафиксировано 172 объекта, из них 59 убраны, 98 находятся в работе – органы власти по ним ведут проверки.