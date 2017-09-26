Активисты ОНФ в Коми приняли участие в III Культурном форуме регионов России

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми приняли участие в III Культурном форуме регионов России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в регионах России». Республика Коми в 2017 г. впервые присоединилась к форуму и стала опорной региональной площадкой в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Представители ОНФ в Коми приняли активное участие в этой работе.

На форуме было отмечено, что в развитии образования и культуры огромное значение играют регионы, где было проведено более 40 предварительных мероприятий. На площадке форума в Москве продолжилось обсуждение поднятых вопросов с участием представителей федеральных органов власти.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Коми, координатора площадки СЗФО форума Юлианы Прохоровой, форум создал уникальные благоприятные условия для межведомственного и межотраслевого диалога всех участников социокультурного развития страны, региона, каждого города и села республики, обнажил новые проблемы, выявил лучший опыт. «Участники от республики смогли определить болевые точки в работе отраслей, сформулировать значимые выводы о том, где проблемы имеют общий системный характер, а где являются следствием недостатков знаний или неправильно принятых управленческих решений», – пояснила Прохорова.

Республиканская делегация представила на форуме в Москве лучшие практики социокультурной жизни Республики Коми.

Член регионального штаба ОНФ в Коми, директор гимназии искусств при главе республики Мария Кузьбожева представила практику «Двуязычие в поликультурном образовательном пространстве гимназии искусств при главе Республики Коми: сохранение родного коми языка».

Член регионального штаба ОНФ в Коми, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом народных ремесел «Зарань» в селе Выльгорт Елена Меникова представила практику своего учреждения в качестве досугового и туристско-информационного центра.

От Коми также были представлены практики «Нематериальное культурное наследие Республики Коми: возрождение традиций» Центра народного творчества и повышения квалификации, проект «Создание культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса «Город солнца» в поселке Краснозатонский, социокультурный проект Коми республиканской типографии, проект «Шаг к мировой культуре» сыктывкарской школы-студии «Радужка».

Уникальным результатом работы региональной площадки форума была признана инициатива члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой по учреждению благотворительного конкурса малых грантов на реализацию социокультурных проектов «Северная мозаика».

«Конкурс призван содействовать развитию городов и сел региона с помощью запуска и воплощения в жизнь социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию территорий их проживания посредством социокультурной деятельности. Моей задачей было максимально облегчить механизм подачи заявки и участия в конкурсе для тех категорий творческих людей и тех проектов, которые по тем или иным причинам выпадают из системы грантовой поддержки, в том числе государственной. Формат конкурса, как личного благотворительного, позволяет расширить круг участников и привлечь не только бюджетные организации и НКО в сфере культуры и образования, но и незарегистрированные творческие коллективы, и даже отдельных активных и заинтересованных в социокультурном развитии своих родных мест жителей республики», – сообщила Савастьянова.