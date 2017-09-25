ОНФ в Коми будет добиваться решения проблемы полуразрушенного дома в Благоево

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратили внимание на нерешаемую много лет проблему полуразрушенного многоэтажного дома в поселке Благоево Удорского района – строение развалилось летом 1991 г. В ОНФ за помощью обратились жители населенного пункта. Общественники внесли дом в региональный реестр опасных недостроев и направили обращение для решения проблемы в региональное правительство и районную администрацию.

Общественники считают, что заброшенный полуразрушенный пятиэтажный дом в Благоево по адресу: улица Левски, 1 – символ бесхозяйственности, ведь проблему не могут решить без малого 30 лет. В августе 1991 г. в ходе проведения земельных работ по ремонту коммуникаций строители близко подступили к стене этого дома, в результате обвалилась половина одного из подъездов. ЧП произошло днем, большинство жителей было на работе, благодаря этому удалось избежать большого количества жертв. Последующее восстановление дома признали нецелесообразным.

Депутат поселкового совета Благоево Надежда Попова, обратившаяся в ОНФ от имени жителей за помощью, сообщила, что депутаты каждый год поднимают проблему дома, но она так и не решается. «Два года назад там упал мальчик. Травмируются на объекте регулярно. Рядом детский сад. Родители, все жители обеспокоены ситуацией с этим домом», – пояснила она.

Активисты ОНФ в Коми выяснили, что решать вопрос все же пытались. На официальном сайте администрации Удорского района в информации за 2014 г. говорится о том, что жители Благоево задали руководству района вопрос о том, когда будет снесен дом? В ответе, размещенном три года назад, говорится: «Мы этим вопросом занимаемся. В данное время на сессии Совета внесли дополнения в бюджет района. 500 тыс. выделено на проектирование сноса этого дома. Будет подготовлен проект, пройдут торги по его сносу. К следующему году мы проведем работы по его ликвидации». Таким образом, в 2015 г. аварийный дом планировали снести. Но задуманное не было реализовано.

По словам местных жителей, забора вокруг опасного строения долгое время не было. В одно время ограждение поставили, но не везде, оно уже давно рухнуло.

«История с многострадальным домом в Благоево уникальная, она ложится пятном на всю республику – ведь 26 лет не могут решить вопрос. Это при том, что объект опасен. Региональное отделение ОНФ в Коми будет добиваться решения проблемы – сноса дома, если потребуется, поднимем вопрос на федеральном уровне. Сейчас мы внесли объект в реестр опасных недостроев», – пояснила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Напомним, активисты и эксперты Народного фронта в Коми приступили к формированию регионального реестра опасный недостроев. В рамках мониторинга общественники оценили безопасность первых заброшенных строительных объектов в Сыктывкаре, Сыктывдинском и Сосногорском районах. На сегодня с домом в поселке Благоево Удорского района в реестре десять объектов.