Активисты ОНФ сформировали рейтинг «убитых» дорог в Коми

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» составили топ-10 неотремонтированных дорог в регионе. Общественники будут добиваться включения их в планы ремонта на 2018-2019 гг. Представители Народного фронта также сформировали рейтинг отремонтированных в 2017 г. дорог в регионе.

Эксперты ОНФ в Коми отметили, что отремонтировано девять дорог, вошедших в топ-10 рейтинга, сформированного на основе голосов граждан на карте «убитых» дорог с начала 2017 г. По мнению общественников, это неплохой показатель.

Рейтинг отремонтированных дорог возглавляет улица Малышева в Сыктывкаре (165 голосов граждан) – дорога отремонтирована капитально. На улице 1-й Промышленной в Сыктывкаре (162 голоса) выполнен ямочный ремонт. Участок на улице Станционной в Сыктывкаре (153 голоса) отремонтирован. 24-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом (150 голосов) и 124-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом (127 голосов) отремонтированы капитально. На улице Элеваторной в Сыктывкаре (121 голос) проведен ямочный ремонт. Участок на мосту через реку Вишера у села Богородск (118 голосов) и 40-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом (112 голосов) отремонтированы капитально. Проспект Космонавтов в Ухте (112 голосов) отремонтирован.

Только одна дорога из топ-10 «убитых» дорожных участков, отмеченных с начала 2017 г., не подверглась ремонту – это дорога на Дырносские дачи в Сыктывкаре. Граждане на интерактивном ресурсе проекта ОНФ отмечают, что по данной дороге ежедневно проезжают тысячи автомобилей, люди ездят на рейсовых автобусах, множество семей проживает в данном районе постоянно. «Асфальт на дороге наблюдается островками. На самые проблемные участки этой дороги свозят асфальтовую крошку и ровняют ее грейдером. Такого ремонта хватает до первого сильного дождя, после которого дорога вновь превращается в сплошные ямы и озера жижи. Хочется, чтобы руководство республики и Сыктывкара обратили внимание на данную проблему», – говорится в комментарии на сайте «Карта убитых дорог».

Сформированный рейтинг неотремонтированных дорог в Коми на сегодня выглядит так: дорога на Дырносские дачи в Сыктывкаре (126 голов), участок от села Сюзяиб до села Зулоб в Корткеросском районе (95 голосов), 39-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом (94 голоса), 50-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом (88 голосов), улица Промышленная в Усинске (73 голоса), улица Машиностроителей в Ухте (68 голосов), улица Печорская поселка УРМЗ (Ухтинский ремонтно-механический завод) в Ухте (61 голос), дорога через населенные пункты Куниб – Вотча – Ягдор в Сысольском районе (58 голосов), улица Парковая в Сыктывкаре (54 голоса), улица Космонавтов в Эжвинском районе Сыктывкара (48 голосов).

«Региональное отделение ОНФ будет добиваться включения всех «убитых» дорог в план ремонта на 2018-2019 гг., но в первую очередь вошедших в топ-10 рейтинга. Направим соответствующее обращение в министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми и муниципалитеты», – заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

На карте «убитых» дорог в Коми на 21 сентября 2017 г. жители отметили 136 участков, из них капитально отремонтировано 28, на 18 проведен ямочный ремонт.