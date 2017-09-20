Активисты ОНФ в Коми приступили к формированию регионального реестра опасного «недостроя»

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент РФ Владимир Путин, в Республике Коми приступили к формированию регионального реестра опасного «недостроя». В рамках всероссийского мониторинга общественники оценили безопасность заброшенных строительных объектов в Сыктывкаре, Сыктывдинском и Сосногорском районах. В реестр вошли первые девять объектов.

Представители ОНФ в Коми отметили, что как временная приостановка, так и полное замораживание строительства должны сопровождаться консервацией объекта. На это должны выделяться целевые средства в бюджете собственника объекта.

По результатам мониторинга с участием граждан, обращавшихся в ОНФ по проблеме заброшенных строительных объектов, в региональный реестр опасного «недостроя» в Сыктывкаре внесены: основное здание и хозяйственные постройки бывшей поликлиники №1 по улице Бабушкина, 21 и 21А, бывшее здание муниципального управления образования по улице Карла Маркса, 207, заброшенное промышленное здание по Сысольскому шоссе, 15, брошенная площадка под строительство автоцентра в районе дома №33 по Сысольскому шоссе, заброшенное здание бывшей школы №13 по улице Савина, 37, наконец оставленная в самом центре города на улице Куратова, 56 территория строительства бизнес-центра со сваями и опасными железными штырями.

В селе Выльгорт Сыктывдинского района в региональный реестр «недостроя» общественного проекта внесена заброшенная стройка жилого дома по улице Домны Каликовой, 78. В поселке Войвож Сосногорского района в реестр внесен заброшенный жилой дом по улице Восточная, 27 – об этом опасном объекте Народный фронт проинформировали местные жители, в том числе предоставили соответствующие фотографии.

«К мониторингу опасных «недостроев» общественники приступили по всей стране, потому что таких объектов очень много, и они опасны в первую очередь для детей», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Коми Роман Литвин.

Активисты Народного фронта установили, что выявленные заброшенные объекты не охраняются и доступны для детей. Даже если имеется забор, как вокруг заброшенной стройки бизнес-центра в Сыктывкаре по улице Куратова, то ворота там открыты и нет охраны. В ходе рейда общественники столкнулись с играющими детьми на заброшенном объекте в столице региона – на неохраняемой территории бывшей поликлиники №1 по улице Бабушкина. Активисты ОНФ провели профилактическую беседу с ребятами и оградили территорию сигнальными лентами с надписью: «Не входить! Опасно для жизни», такими же лентами общественники обозначили и другие опасные объекты.

По словам Литвина, формирование реестра опасного «недостроя» – не самоцель, а руководство к действию со стороны органов власти и собственников по исправлению ситуации. Главное – чтобы они не представляли опасность. Информация будет направлена местным властям. Активисты ОНФ в Коми также призвали граждан присылать в региональное отделение Народного фронта данные о других аналогичных опасных строительных объектах в регионе для формирования реестра опасного «недостроя».