Представители ОНФ в Коми инициировали создание «зеленого щита» вокруг Сыктывкара

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми подготовили предложения по созданию «зеленого щита» вокруг Сыктывкара. Предложения, сформированные активистами ОНФ в республике, направлены в Общественную палату Коми для проведения общественных слушаний с участием всех заинтересованных сторон и дальнейшего направления в правительство региона.

Активисты и эксперты региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Республике Коми отмечают, что предложения по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Сыктывкара сформированы с учетом пожеланий граждан и выработаны в ходе круглых столов, встреч и рабочих заседаний с участием представителей лесничеств.

Представители ОНФ в Коми предложили включить в «зеленый щит» территории шести участковых лесничеств – Выльгортского, Краснозатонского, Нювчимского, Сыктывкарского, Трехозерного и Эжвинского – общей площадью порядка 60 тыс. га, а также городские леса, расположенные непосредственно на территории Сыктывкара, общей площадью 377 га.

Напомним, федеральный закон, закрепляющий законодательную возможность создания «зеленых щитов» вокруг городов, инициированный Народным фронтом и поддержанный президентом России, подписан в июле 2016 г. и вступил в силу с 1 января 2017 г. В закон «Об охране окружающей среды» была добавлена новая глава – «Лесопарковые зеленые пояса». Решение об их создании должны принимать власти регионов. Активисты Народного фронта на местах сейчас инициируют процесс рассмотрения данного вопроса с участием региональных общественных палат.

«Считаем, что законодательное введение лесопарковых зеленых поясов – важный шаг в сфере сохранения лесов для будущих поколений. Это актуально и для такого лесного региона как Коми, где мало дорог, а потому вырубки подступают к зеленым зонам городов. После широкого обсуждения предложений Народного фронта мы обратимся к региональным властям о создании «зеленого щита» вокруг Сыктывкара. В дальнейшем с участием граждан и общественников инициируем создание лесопарковых зон вокруг других городов республики. Механизм для этого сейчас есть», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Михаил Ковалев.

Активисты Народного фронта в Коми напомнили, что еще в 2015 г. они поднимали проблему вырубки леса в районе улицы Лесопарковой в Сыктывкаре, обращение в различные органы не дало результатов – вырубки и стройки проводились на основании решений органов власти с соблюдением действующих на тот момент норм и организованных общественных обсуждений. Однако представители ОНФ считают, что порой общественные обсуждения по таким вопросам проходят формально или власти к ним не прислушиваются: создание защищенной зеленой зоны с учетом нововведений в законодательстве позволит прекратить практику вырубки лесов в Сыктывкаре и вокруг него.

На заседании Центрального штаба ОНФ 14 сентября 2017 г. было сказано о важности создания в регионах таких «зеленых щитов», а также о том, что активисты Народного фронта добились законодательного закрепления обязанности региональных властей по подготовке отчетов о состоянии «зеленых щитов» в субъектах РФ. «Сейчас с участием Общественной палаты республики будем добиваться конкретных результатов», – пояснил Ковалев.