В Коми ликвидировано 59 свалок, отмеченных на карте проекта ОНФ «Генеральная уборка»

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». На интерактивной карте свалок проекта на данный момент жители региона отметили 168 объектов, из них 59 ликвидировано. К реализации общественной инициативы присоединились молодые активисты ОНФ – 14 сентября 2017 г. они убрали свалку в зеленой зоне Сыктывкара.

Представители Народного фронта убрали свалку в зеленой зоне Сыктывкара между улицами Морозова и Лесопарковая. Как рассказал эксперт ОНФ Александр Чепурко, молодые активисты Народного фронта своими силами нашли спецтранспорт и вывезли часть мусора на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). На заключительном этапе помогла администрация Сыктывкара – в мэрии выделили грузовик. В итоге общественники собрали 11 куб. м бытового мусора.

Активисты Народного фронта отметили, что результат реализации проекта – это общие усилия общественников, органов государственной и муниципальных властей. На сегодня из 168 отмеченных объектов 59 убраны, 98 находятся в работе – органы власти по ним ведут проверки.

Эксперты ОНФ при этом обращают внимание на проблемные моменты: абсолютное большинство отмеченных и убранных свалок сосредоточено в Сыктывкаре. Здесь на карте свалок зафиксировано 133 объекта, из которых убрано 49. Общественники отмечают, что в других городах и районах слабая активность, в том числе на уровне муниципальных властей. Представители Народного фронта напомнили, что на основании предложения общественников глава Коми дал поручение администрациям муниципальных образований работать по данному направлению и разместить на официальных интернет-ресурсах прямые ссылки на карту свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Активисты ОНФ также сообщили о других лидерах по активности: в Сыктывдинском районе из отмеченных на карте свалок девяти объектах убрано четыре, в Корткеросском районе из шести отмеченных ликвидированы две свалки, в Ухте из пяти ликвидирована одна, в Воркуте из двух отмеченных также убрана одна свалка.

Представители Народного фронта отметили ограниченное количество полигонов ТКО и мусоросжигательных предприятий в республике. На основании обращения общественников прокуратура установила нарушения в ходе существенной задержки строительства и ввода в строй новых полигонов ТКО в селах Сторожевск и Корткерос Корткеросского района. Местные власти приняли план по исправлению ситуации, активисты ОНФ будут добиваться его выполнения.

«Сейчас работаем над развитием проекта Народного фронта «Генеральная уборка», радует интерес, который проявляет молодежь. Одна из проблем в республике – отсутствие программ развития по вывозу и утилизации мусора с территорий частной одноэтажной застройки в городах и районах. Планируем обсудить этот вопрос на своей переговорной площадке со всеми заинтересованным сторонами», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.