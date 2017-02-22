Активисты ОНФ подняли проблему отсутствия условий для организованной перевозки детей автобусами в Коми

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратили внимание на отсутствие условий для перевозки детей автобусами в регионе. Общественники организовали на своей площадке круглый стол по данной проблеме. В ОНФ за помощью в решении этого вопроса обратились представители родительских комитетов, образовательных и детских спортивных организаций.

Руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Коми Татьяна Астарханова сообщила, что в России существенно ужесточились правила организованной перевозки детей автобусами. С 2017 г. вступили в действие требования об организованной перевозке детей только автобусами не старше десяти лет, оснащенными тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Как показала дискуссия на круглом столе, возможностей для реализации этих требований в полном объеме в республике пока недостаточно, в том числе по причине дополнительных бюджетных расходов в системе государственных и муниципальных учреждений.

Представитель прокуратуры Республики Коми подтвердила остроту темы, сообщив, что органы прокуратуры в регионе завершили проверку, в ходе которой в организациях, которые перевозят детей, было выявлено более 500 нарушений.

Невозможность организовать с соблюдением всех стандартов перевозку групп детей вынуждает детские организации отказываться от перевозок, несмотря на наличие собственных автобусов. Приведены примеры, когда учащиеся Дворца творчества детей и учащейся молодежи в Сыктывкаре добирались до Ухты рейсовыми автобусами вместе со своими творческими поделками – моделями самолетов, гарантии сохранности которых в этом случае отсутствовали. Представители учреждения привели и другой пример, когда, чтобы соблюсти правила, везли на своем автобусе только детские костюмы, а сами дети добирались до места проведения концерта своим ходом.

Заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по футболу» Людмила Рожицына привела аналогичные примеры при поездке команды детей в Киров.

Участники круглого стола отметили, что ситуация характерна для многих учреждений, и таким положением не довольны ни педагоги, ни родители. При этом участники сошлись во мнении, что правила безопасности детей на дорогах необходимо неукоснительно соблюдать.

«Власти всех уровней в республике должны развивать условия для организованной перевозки детей с соблюдением всех норм безопасности, чтобы детские учреждения смогли нормально работать», – заявила Астарханова.

Представитель министерства образования, науки и молодежной политики Коми заверила, что ведомство будет плотно работать по этому вопросу с общественниками. Она также сообщила, что на сайтах каждого муниципалитета будет создан реестр субъектов по организованной перевозке детей. Он должен заработать и на сайтах региональных министерств образования, культуры и спорта, куда можно будет обратиться за организационной поддержкой.

Однако такой реестр пока не создан. Активисты ОНФ в Коми возьмут этот вопрос на контроль.