В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» зафиксированы первые проблемные объекты в Коми

В Коми к новому экологическому проекту Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» подключились жители региона. Первые сигнализирующие о проблеме точки зажглись на интерактивной карте свалок в Сыктывкаре, Ухте, Троицко-Печорском и Корткеросском районах.

«С помощью жителей мы хотим собрать полную информацию о всех незаконных свалках и изменить интерактивные красные значки на зеленые после ликвидации очагов загрязнения природы. Для граждан интерактивная карта свалок – своеобразная служба «одного окна», – подчеркнул координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.

Первые незаконные объекты в регионе на интерактивной карте свалок ОНФ появились в Ухте – на окраине города в районе улицы Машиностроителей, в Троицко-Печорском районе рядом с поселком Митрофан-Дикост и у сел Корткерос и Подтыбок в Корткеросском районе, а также в центре Сыктывкара на улице Карла Маркса рядом с домом №231. Жители, включившиеся через интернет в работу над картой, сопроводили свои сигналы фотографиями объектов.

По словам Ковалева, одной из главных задач является общественный контроль за строительством новых и реконструкцией действующих полигонов по утилизации отходов, без чего невозможно будет успешно бороться с незаконными свалками.

В связи с этим общественники на заседании регионального штаба ОНФ в Коми отметили позитивный опыт первого в республике успешного проекта раздельного сбора и утилизации отходов в Сыктывкаре, который может стать примером для других территорий.

«Проект раздельного сбора мусора оказался удачным и востребованным. В среднем один макулатурный контейнер собирает в месяц 300 кг бумаги, а это сохранение 280 деревьев. Пластика собирается примерно 1 куб. м, который в дальнейшем перерабатывается, что спасает нашу экосистему. Хочется, чтобы в 2017 г. к правильному распределению отходов присоединилось еще больше неравнодушных к природе людей, и такая тенденция не ограничилась лишь Годом экологии. Привычка не мусорить должна закрепиться и работать дальше. Успешная переработка мусора – залог того, что свалок будет меньше», – отметил эксперт Общероссийского народного фронта в Коми Александр Неськин.