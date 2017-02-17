Активисты Народного фронта в Коми дали старт новым проектам ОНФ

В Коми дан старт новым проектам Общероссийского народного фронта – «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и Центра мониторинга благоустройства городской среды. Презентация проектов прошла на заседании регионального штаба ОНФ. Гражданские активисты уже включились в работу – на интерактивных картах появились первые сигналы о несанкционированных свалках и плохих дорогах.

Общественники отметили, что проект Народного фронта «Генеральная уборка» является долгосрочным, направленным на создание единого ресурса незаконных стихийных свалок и принятие конкретных действий по их ликвидации.

«Это функционирующий на основе обращений граждан универсальный инструмент, направленный на устранение нарушений при работе полигонов и ликвидации незаконных объектов складирования отходов, наносящих ущерб экологии», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог, отметили члены регионального штаба Народного фронта.

«Главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Актуальность проекта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность», – считает член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Роман Литвин.

Активисты Народного фронта отметили, что на созданной «Карте убитых дорог» граждане региона уже отметили первые участки, требующие первоочередного ремонта – в селах Выльгорт и Зеленец, поселке Краснозатонский.

«Несомненно, карта будет пополняться новой информацией. Народный фронт на основе этих данных будет выходить на органы власти для исправления ситуации», – пояснил Литвин.

Созданный Центр мониторинга благоустройства городской среды ставит перед собой цель вовлечь граждан в участие в облагораживание своих дворов и городских зон отдыха, сформировать у них чувство ответственности по отношению к инфраструктуре своего места жительства, рассказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валентина Анфилатова.

«Активисты ОНФ в Республике Коми будут участвовать в общественных обсуждениях муниципальных программ благоустройства. Мы рассчитываем, что благодаря работе Центра ОНФ сформируется актив из неравнодушных граждан и экспертов по благоустройству городских территорий, заработает механизм учета мнения граждан при реализации мероприятий по благоустройству», – прокомментировала Анфилатова.