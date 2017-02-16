ОНФ в Коми призвал учитывать мнение населения при реорганизации участковой больницы в Каджероме

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратили внимание на план реорганизации Каджеромской участковой больницы в Печорском районе путем преобразования в амбулаторию с сокращением фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Междвежская, Трубоседъель, Березовка, Даниловка. Против такой оптимизации выступили местные жители. Представители ОНФ в республике отмечают, что план по реорганизации рассматривается без предварительного общественного обсуждения.

Реорганизовать участковую больницу в поселке Каджером предложило руководство Печорской центральной районной больницы, находящейся в подчинении регионального Минздрава. Но предложенные планы не поддержали местные жители и глава сельского поселения.

По предоставленной местными властями информации, на территории шести населенных пунктов, которые входят в состав сельского поселения Каджером, на 1 января 2017 г. проживают почти 3 тыс. человек, из которых 461 – дети, 173 человека – инвалиды I и IIгруппы, 430 человек – пенсионеры. Каджером находится в 119 км от города Печора.

Глава сельского поселения сообщил, что поселки Причал и Трубоседъель находятся в тайге вдали от железной дороги на расстоянии 30 км от Каджерома, и добраться до них можно по лесным дорогам. В случае закрытия участкового стационара доставить больного до Печорской ЦРБ будет намного сложнее, на это потребуется существенно больше времени, а в период распутицы, ледохода или ледостава на реке Печора транспортировка может и вовсе затянуться на неопределенное время.

В то же время представители администрации Печорской ЦРБ в плане реорганизации отметили, что на территории Каджерома находится вертолетная площадка, и при наличии показаний пациентов можно будет эвакуировать в районную больницу силами санитарной авиации Центра медицины катастроф.

Глава сельского поселения подчеркнул, что жители периодически нуждаются в медицинской помощи. По его оценкам, причину больших затрат на содержание стационара надо искать в организации работы медработников. Более 50 лет Каджеромская участковая больница оказывала полноценную медицинскую помощь местному населению.

«ОНФ в Коми по итогам региональной конференции выступил с общественным предложением о реальном участии пациентского сообщества в вопросе реорганизации лечебных учреждений. Но пока этот механизм в регионе дает сбои. Это показал и недавний случай с закрытием детского стационара в Сосногорске. Необходимо, чтобы в ситуации в Каджероме ответственные лица учли все обстоятельства, ведь речь в данном случае идет о труднодоступной территории», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Социальная справедливость» в Республике Коми Ольга Федулова.

Она сообщила, что ОНФ в Коми обратится в Минздрав и правительство региона с предложением учесть мнение жителей Каджерома и рассмотреть вопрос сохранения участковой больницы.