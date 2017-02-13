Активисты ОНФ подняли проблемы лекарственного снабжения отдаленных населенных пунктов Коми

Недостаток медикаментов в аптеках труднодоступных населенных пунктов в Коми носит хронический характер. К такому выводу пришли участники заседания региональной рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского народного фронта в Республике Коми, где была рассмотрена ситуация в поселке Новый Бор Усть-Цилемского района, оставшегося без снабжения медикаментами.

Острый дефицит лекарств в Новом Бору фиксировался также в 2015 г. и 2016 г., однако отвечающие за это региональный Минздрав и ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» не смогли кардинально решить проблему. Вопрос о принятии срочных мер и ликвидации в будущем дефицита лекарств общественники поставят перед региональными властями.

Последний раз общественники реагировали на подобные обращения жителей Нового Бора, а также поселка Щельяюр в Ижемском районе в октябре 2016 г. После вмешательства ОНФ в Коми региональный Минздрав принял срочные меры, и лекарства завезли. Тогда представители министерства здравоохранения сообщили общественникам, что с 2017 г. будет введен новый, более простой способ закупок препаратов, и проблемы со снабжением будут решены. Однако реальность оказалась иной.

«В поселке Новый Бор в который раз возникла проблема с лекарственным обеспечением в государственной аптеке №78, которая обеспечивает пять населенных пунктов. Вот уже месяц отсутствуют необходимые и жизненно-важные лекарства. Глава местного поселения, глава района владеют ситуацией, обращались и писали в ответственные инстанции, но вопрос так и остался открытым», – говорится в обращении жителей.

Активисты ОНФ в Коми провели дополнительный мониторинг и выяснили, что кроме Нового Бора, в аптеке поселка Щельяюр Ижемского района, как и в прошлом году, так же не хватает лекарств. Мониторинг показал, что дефицит лекарств наблюдается во всей сети «Государственные аптеки Республики Коми», обслуживающей многие населенные пункты, где нет других аптек.

Дефицит подтвердили сотрудники аптек в селе Ижма одноименного района, селе Летка Прилузского района, поселке Кожва Печорского района, поселке Войвож Сосногорского района.

Медицинские работники также обеспокоены таким положением – проблему отсутствия лекарств в местной аптеке отметил главный врач Важгортской участковой больницы Удорского района Игорь Жаворонков.

«Ситуации с отсутствием в населенных пунктах лекарств повторяются в республике из года в год. И каждый раз мы слышим от официальных лиц обещания о том, что проблема будет решена. ОНФ в Коми будет добиваться от правительства республики, чтобы решение этой проблемы стало одним из главных вопросов исполнительной власти региона. Речь идет о здоровье и жизни граждан республики», – заявила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ольга Федулова.