Шумилова: Переселенцы из ветхих домов должны иметь возможность самостоятельно выбирать себе жилье

Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам целевых сертификатов для самостоятельного выбора и покупки нового жилья в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда. Об этом заявила член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Шумилова.

Представитель ОНФ рассказала, что общественникам пожаловались жители села Ношуль Прилузского района на то, что их переселяют в старые требующие ремонта дома. Выяснилось, что квартиры для переселенцев в этих домах приобретены по завышенным ценам.

«Эксперты ОНФ в Коми провели рейд и осмотрели строения по адресу улица Советская, 1 и 1Г в Ношуле, где переселенцам были куплены квартиры. Дома оказались старыми, двухэтажными, деревянными. Наружные стены находятся в искривленном состоянии, обшивка в различных местах повреждена, фундамент одного из дома требует капитального ремонта. В ходе рейда одна из переселяемых жительниц Мария Овчинникова пожаловалась, что в доме, где ей предложили квартиру, канализация постоянно забивается, а стены – в щелях», – рассказала Шумилова.

Она добавила, что, по информации администрации Прилузского района, в этих домах были приобретены две квартиры: площадью 40,9 кв. м по цене 1,1 млн руб. и площадью 54,2 кв. м по цене 1,2 млн руб.

«По данным проведенного мониторинга экспертами ОНФ установлено, что средняя рыночная цена квартир в таких деревянных домах старых проектов в селе составляет около 300-400 тыс. руб.», – пояснила Шумилова.

Со слов Шумиловой, в официальном ответе администрации Прилузского района чиновники объяснили, что вопрос соответствия выкупной цены приобретенных жилых помещений и рыночной стоимости в конкретном населенном пункте является неурегулированным. В целях недопущения нарушений и повышения эффективности расходов администрация обратилась в министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики для получения дополнительных разъяснений.

«В республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 гг. запланирована стоимость одного квадратного метра жилого помещения для переселенцев. Для Прилузского района она составляет 36,4 тыс. руб. за кв. м. Нетрудно посчитать, что за такую цену можно приобрести квартиру, например, площадью 50 кв. м по цене около 1 млн 900 тыс. руб. С такой стоимостью благоустроенную квартиру можно приобрести даже в Сыктывкаре», – подчеркнула Шумилова.

Активист Народного фронта призвала выяснить, по какой причине квартиры закупались по завышенным ценам в старых разваливающихся домах. Сигналы граждан говорят о том, такая практика была не только в Прилузском, но и других районах республики.

«Региональное отделение ОНФ предложит Фонду содействия реформированию ЖКХ рассмотреть вопрос о механизме передачи самим гражданам денежных средств в виде целевых сертификатов на переселение, чтобы люди смогли самостоятельно приобрести удобное для себя жилье. Пора прекратить переселять граждан в старые дома, которые скоро сами могут попасть под снос как ветхое или аварийное», – резюмировала Шумилова.