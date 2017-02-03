Активисты Общероссийского народного фронта продолжают пополнять реестр так называемых «золотых консервов»

Представители Общероссийского народного фронта продолжают пополнять реестр так называемых «золотых консервов», где речь идет об оборудовании, технике, закупленной за бюджетный счет, но так и не веденной в эксплуатацию. На данное время сигналы от активистов поступили из Тверской, Вологодской областей и Республики Коми.

В Тверской области в 2012 г. был закуплен линейный ускоритель ELEKTA Synergy стоимостью более 200 млн руб., который до настоящего момента не введен в эксплуатацию. По данному факту ОНФ направил запрос в территориальный орган по надзору в сфере здравоохранения. Росздравнадзор организовал проверку, информация о простаивающем оборудовании подтвердилась. Стало известно, что ускоритель не может использоваться по причине множественных дефектов оборудования и некачественных работ, выполненных на стадии установки оборудования. Вместе с тем контракт на поставку ускорителя был оплачен еще в 2012 г.

В начале ноября представители ОНФ получили информацию от представителя регионального министерства здравоохранения о том, что ускоритель до сих пор не работает. Эта информация подтверждена в январе 2017 г. в официальном ответе министерства региональному отделению Народного фронта. Тем временем, как отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев, при отсутствии ускорителя в диспансере не могут применять некоторые методики лечения и диагностики, например конформную терапию, IMRT и IGRT. Как следствие, не может проводиться прецизионное лечение больных с различной локализацией злокачественного опухолевого процесса.

«Такое попустительское отношение к весьма дорогостоящему и необходимому для людей оборудованию возмутительно, особенно если учесть, что, по данным Росздравнадзора, Тверская область оказалась на втором месте среди регионов России с самым высоким показателем смертности от рака», – заявил Яковлев.

В 2014 г. в Вологодской области была введена в эксплуатацию государственная информационная система «Образование», предусматривающая введение государственной услуги «Электронный дневник». На ее реализацию из бюджета Вологодской области были потрачены 10 млн руб. На данный момент система не работает в полном объеме. В ней происходят регулярные технические сбои, которые не позволяют учителям своевременно обновлять информацию, а родителям – узнавать об оценках своих детей и домашних заданиях. Система не выдерживает количества посещений пользователей в часы пиковой нагрузки.

«Система работает не так, как нужно, потому что не обеспечены достаточные условия. В районах области школы не имеют достаточного количества компьютеров, которые позволяли бы учителям оперативно вести электронные журналы и дневники. Заполнение их с домашних компьютеров приводит к перегрузке учителей и дополнительной нагрузке на систему в вечернее время. Кроме того, учителя опасаются, что при сбое системы могут быть потеряны данные, поэтому наряду с электронными журналами продолжают вести бумажные, что приводит к двойной нагрузке», – прокомментировала ситуацию член регионально штаба ОНФ в Вологодской области Светлана Павлушкова.

По ее словам, решать проблемы в системе ГИС «Образование» нужно комплексно: «Буквально на днях очередной коллапс в ее работе был вызван увеличением пиковой нагрузки при открытии записи детей в школы. Родители массово жаловались на то, что доступ к электронной государственной услуге невозможен, потому что сайт «упал».

В Республике Коми в Корткеросском районе за счет бюджета, по официальным данным, представленным общественникам Контрольно-счетной палатой региона, была закуплена автотранспортная техника на сумму 84 млн руб. для вывоза мусора на полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) – автомобили, мусоровозы. Однако полигоны ТКО не были введены в строй. В связи с этим закупленная техника простаивает и не используется по назначению.

Согласно заключению контрольно-счетной палаты Республики Коми, строительство полигонов ТКО в районе проводилось с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, закона о размещении заказов, лесного законодательства, а также по проектам, которые не проходили государственную экспертизу.

Руководство контрольно-счетной палаты сообщило, что ни одна из построенных в Корткеросском районе в 2014 г. площадок под временное и постоянное хранения различного мусора не функционирует. Всего это пять объектов: полигон в Сторожевске, площадки временного хранения твердых коммунальных отходов в Мордино и Богородске, а также две площадки хранения древесных отходов в Мордино и Аджероме. По данным палаты, на эти объекты было потрачено 185 млн руб.

«В первую очередь мы обратимся в прокуратуру республики для применения оперативных мер воздействия и установления, почему так происходит. Также обратимся в правительство Коми с предложением взять этот вопрос на контроль с целью завершения строительства полигонов ТКО», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта напомнил о том, что активистами Общероссийского народного фронта выявляются закупки дорогостоящих оборудования и техники, которые были приобретены за бюджетные деньги, но в итоге простаивают и не работают на пользу людей.

«Например, совершенно неприемлема ситуация в Тверской области, где медицинское оборудование простаивает уже четвертый год. Люди лишены возможности получать качественную медицинскую помощь, несмотря на то что по федеральной программе развития здравоохранения конкретно на приобретение данного оборудования было потрачено 200 млн руб. Мы намерены и в этом случае, и по всем остальным сигналам добиваться ввода в эксплуатацию простаивающих оборудования и техники, чтобы в конечном итоге это качественно влияло на улучшение жизни людей», – подчеркнул Гетта

Он добавил, что в этой сфере есть и положительные примеры. Так, после критики регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области ранее закупленный почти за 6 млн руб., но простаивающий автомобиль с комплексом информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) в середине января приступил к полноценной работе.

«Люди начали пользоваться услугами КИБО. Приходят и взрослые, и дети, забирают книги. Реестр начал приносить пользу. Но это только начало реальной работы. Можно ли вычеркнуть мобильную библиотеку из списка «золотых консервов», покажет время», – сказал член регионального штаба ОНФ в Калужской области Алексей Зеленев.