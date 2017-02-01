Активисты ОНФ в Коми внесли неиспользуемую технику для вывоза мусора в Корткеросском районе в реестр «золотых консервов»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми внесло закупленную в Корткеросском районе неиспользуемую по назначению технику в реестр «золотых консервов». Данный реестр – это проект ОНФ, куда вносятся оборудование и техника, закупленные за бюджетный счет, но так и не веденные в эксплуатацию.

В муниципальном районе Корткеросский за счет бюджета была закуплена техника для вывоза мусора на полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) – автомобили, мусоровозы. Однако полигоны ТКО не были на сегодняшний день введены в строй. В связи с этим закупленная техника простаивает под открытым небом и не эксплуатируется.

В 2015 г. проводилась проверка контрольно-счетной палатой Республики Коми. Согласно экспертному заключению, строительство полигонов ТКО проводилось по проектам, которые не проходили госэкспертизу.

Руководство контрольно-счетной палаты Коми сообщило, что сегодня ни одна из построенных в Корткеросском районе в 2014 г. площадок под временное и постоянное хранение мусора не функционирует. Всего это пять объектов: полигон в Сторожевске, площадки временного хранения твердых коммунальных отходов в Мордино и Богородске, а также две площадки хранения древесных отходов в Мордино и Аджероме. По данным контроль-счетной палаты, на эти объекты было потрачено 160 млн руб.

«Такое в прямом смысле закапывание бюджетных денег неприемлемо. Тем более все знают тяжелую ситуацию с несанкционированными свалками в стране и регионах – эта проблема находится в повестке Народного фронта. Здесь же в Корткеросском районе Коми несколько лет не работают полигоны ТКО, на которые потрачены сотни миллионов, а необходимая техника фактически тихо уничтожается. ОНФ в Коми берет эту проблему на контроль. В первую очередь обратимся в прокуратуру республики для применения оперативных мер воздействия для исправления ситуации, установления, почему так произошло, и привлечения к ответственности виновных», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.