Активисты ОНФ в Коми зафиксировали большие траты чиновников Усинска на освещение деятельности в СМИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, провели мониторинг бюджетных расходов на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников Республики Коми. Самым затратным оказался Усинск – свыше 13 млн руб. в 2016 г. Общие информационные расходы этого муниципалитета вместе с публикацией нормативно-правовых актов составили 18 млн 573 тыс. руб.

В то же время администрация Усинска уведомила, что в 2017 г. общие расходы на размещение информационных материалов и опубликование нормативных актов будут увеличены до 24 млн 799 тыс. руб.

Представители Народного фронта в Коми обратили внимание, что один из депутатов совета Усинска, утверждающего бюджетные расходы, одновременно является и директором телерадиокомпании «Усинск». Указанное СМИ регулярно участвует и побеждает в закупках на информационное освещение работы властей. Так произошло и на первых двух аукционах в 2017 г. – телерадиокомпания оказалась единственным участником, получившим лоты на сумму около 3 млн руб. каждый.

Мониторинг, проведенный экспертами ОНФ, показал, что другие муниципалитеты намного скромнее в таких расходах. В Сыктывкаре в 2016 г. на освещение работы чиновников администрации и деятельности городского совета в СМИ было потрачено 600 тыс. руб. Запланированные расходы в 2017 г. не изменятся.

В муниципальном районе Печора на освещение деятельности администрации и депутатов в 2016 г. было запланировано порядка 1,5 млн руб., в 2017 г. запланировано примерно столько же. В Ухте в 2016 г. потратили 99 тыс. руб., на 2017 г. такие траты не запланированы вовсе.

Мониторинг также показал отсутствие расходов на размещение информации в СМИ о работе чиновников в 2016 и 2017 гг. в городе Вуктыл, а также в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

В 2016 г. ОНФ в Коми на своей площадке поднимал проблему необоснованных бюджетных расходов на освещение деятельности муниципальных чиновников. Тогда общественники направили обращение в правительство республики, которое пообещало обратить внимание органов местного самоуправления на необходимость эффективного использования бюджетных средств.

«Для ОНФ необоснованные траты на публикацию в СМИ деятельности чиновников – важная тема. Это связанно с непростой экономической ситуацией и необходимостью экономии бюджетных средств, а также с элементарной человеческой скромностью», – прокомментировала член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Коми Юлиана Прохорова.

Она сообщила, что ранее Народный фронт выступил за оптимизацию таких трат и за повышение прозрачности расходов на информационное освещение деятельности органов власти субъектов. Мониторинг в Коми показал, что доступная информация для граждан об этом отсутствует.

Прохорова также добавила, что ОНФ в Коми выйдет с предложением для администрации Усинка сократить расходы на информационное освещение деятельности в СМИ. В правительство региона будет подготовлено обращение с просьбой взять на контроль создание открытой и доступной для граждан системы информирования о подобных расходах.

«История с тратами Усинска на информационное освещение деятельности органов власти повторяется из года в год. Долг муниципалитета увеличился к началу года до 460 млн руб. При этом делаются заявления об увеличении в текущем году информационных расходов более чем на треть. Позиция Народного фронта остается неизменной: чиновникам не только необходимо отчитываться о тратах на информационное освещение их деятельности и поддержку СМИ, но также оптимизировать ежегодно эти статьи расходов, как того требует поручение президента России», – прокомментировал ситуацию член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ Михаил Старшинов.