Активисты Народного фронта организовали обустройство пандуса для инвалида-колясочника в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми помогли сыктывкарскому инвалиду-колясочнику, ветерану труда Владимиру Пермякову – соорудили передвижной пандус для использования в подъезде его дома. До этого инвалид долго и безуспешно добивался установки стационарного пандуса, в итоге обратился за помощью в ОНФ.

Долгая переписка Пермякова с различными инстанциями ни к чему не привела – ни управляющая компания дома, в котором живет инвалид, ни органы социальной защиты, ни власти Сыктывкара ничем не помогли. «Мне нужно в больницу, чтобы сделать рентгеновские снимки, просто дышать свежим воздухом – но невозможно было ничего, как в тюрьме был у себя. Ведь даже с помощниками без пандуса очень трудно», – рассказал ветеран.

Он живет в девятиэтажном доме. На лифте есть возможность спуститься на первый этаж, а вот дальше трудность представляет лестничный пролет к двери подъезда. Здесь инвалид просил установить пандус.

Владимир Пермяков инженер по профессии, работал на крупном лесоперерабатывающем предприятии региона, был рационализатором производства.

ОНФ в Коми обратился в прокуратуру республики для принятия мер по защите интересов инвалида, который в силу ограниченности физических возможностей не в силах это сделать самостоятельно. Официальный ответ пришел уже из прокуратуры Сыктывкара, в нем было сказано, что основания для принятия мер отсутствуют, так как вопросы должны решать сами собственники.

Тогда активисты Народного фронта в Коми организовали создание пандуса для Пермякова. Была сооружена легкая переносная конструкция, по которой инвалида-колясочника можно перемещать по лестницам. Такой пандус удобно хранить в квартире, а устанавливать при необходимости.

Владимира Пермякова устроило такое решение, причем он выдвинул встречное предложение. Он, как инженер и рационализатор, видит необходимость обратиться к властям для организации производства легких складных пандусов, чтобы они вместе с колясками бесплатно выдавались инвалидам по линии социальной защиты как средства реабилитации. «Выпуск такого складного, легкого и удобного пандуса на промышленной основе организовать нетрудно – сейчас есть легкие и прочные материалы для этого», – пояснил Пермяков.

«Необходимо сказать, что отечественная промышленность уже реализовала эту идею – в стране выпускаются легкие пандусы и аппарели для передвижения инвалидов. Но беда в том, что эти устройства не включены в федеральный перечень технических средств реабилитации для того, чтобы можно было централизованно и бесплатно обеспечить ими инвалидов. Уже несколько лет мы предлагаем депутатам республики, правительству Коми принять дополнительный перечень технических средств реабилитации, куда и внести столь необходимые для колясочников мобильные пандусы. В других регионах такие программы давно работают. ОНФ в Коми держит этот вопрос под контролем и будет добиваться его решения», – прокомментировала член региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Коми, председатель Всероссийского общества инвалидов в республике Маргарита Колпащикова.