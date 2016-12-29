Активисты ОНФ в Республике Коми провели акцию «Новогоднее чудо»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели акцию «Новогоднее чудо». Общественники накануне Нового года навестили маленьких пациентов травматологического отделения Коми республиканской детской клинической больницы и приняли участие в новогодней программе «Куда уходит старый год». Малышам, которые не смогли присутствовать на представлении, Дед Мороз со Снегурочкой вручили подарки в больничных палатах.

Активисты ОНФ поздравили детей вместе со студентами и волонтерами республиканского колледжа культуры. Главными участниками праздника стали дети, их родители, медицинский персонал, воспитатели, Дед Мороз и его помощники.

«В этом году администрация впервые за многие годы не нашла возможность организовать праздник для детей медицинских и социальных учреждений. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми нашли выход из сложившейся ситуации и с помощью неравнодушных граждан сумели создать новогоднее настроение для детей, находящихся вдали от своих семей», – отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Иванова.

«Откликнулись также студенты колледжа культуры, для малышей они устроили новогоднее представление «Куда уходит старый год». Ни один ребенок не должен остаться без праздника в Новый год, а особенно те, которые вынуждены встретить его в больничной палате. Народный фронт желает ребятишкам скорейшего выздоровления и никогда не попадать в стены нашей больницы», – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Коми, главный врач республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев.

Акцию «Новогоднее чудо» Народный фронт планирует проводить ежегодно. Накануне праздника активисты ОНФ будут помогать проводить новогодние мероприятия в медицинских детских учреждениях.