После вмешательства ОНФ в Сыктывкаре запущены дополнительные рейсы автобуса до Дырносских дач

На официальном сайте администрации Сыктывкара появилось сообщение о том, что по просьбе жителей введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38. Ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми направили обращение в автотранспортное предприятие с просьбой пересмотреть расписание этого автобуса, так как школьникам, проживающим в домах на Дырносских дачах, приходилось мерзнуть на остановках при долгом ожидании автобуса.

Жительница дачного комплекса Елена Ракина подтвердила, что в городе запущены дополнительные рейсы автобуса №38, теперь он ходит через каждые 40 минут. «Вчера вечером раздавали расписание в автобусе, сегодня утром мы выспались и ехали уже на дополнительном рейсе», – сообщила Ракина.

«Такие вопросы должны решаться оперативно, без многочисленных жалоб и обращений. К сожалению, этого не происходит», – прокомментировала ситуацию член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Коми, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Валентина Судакова.