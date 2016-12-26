Представители ОНФ в Коми приняли участие во всероссийской акции «Снежный фронт»

В рамках всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Снежный фронт» представители регионального отделения ОНФ в Республике Коми помогли расчистить игровую площадку возле Центра творчества детей и учащейся молодежи в Сыктывкаре. После субботника состоялась символическая игра в хоккей с мячом в качестве открытие новогоднего сезона.

«Цель акции «Снежный фронт» мы видим в том, чтобы побудить активных жителей города, родителей взять на себя заботу об организации зимнего досуга детей и взрослых на придомовых территориях и других городских пространствах», – прокомментировала инициативу общественников член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Государственной думы Ольга Савастьянова.

В Сыктывкаре в настоящее время залиты десятки ледовых катков, на территории образовательных учреждений имеются спортивные площадки. Однако не везде есть возможность их своевременно расчищать.

«Благодаря инициативе активистов ОНФ у детей теперь будет возможность поиграть в хоккей, принять участие в игровых забавах Деда Мороза, которые проходят после новогодних утренников», – сказала член регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Татьяна Астарханова.

В предстоящие зимние каникулы активисты Народного фронта планируют взять шефство над Центром творчества детей и учащейся молодежи, чтобы школьники могли в свободное время играть в хоккей и другие зимние игры.