Активисты ОНФ направили руководству Коми общественные предложения по итогам региональной конференции

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми направило в адрес главы республики Сергея Гапликова предложения, сформированные по итогам региональной конференции ОНФ. Предложения направлены на улучшение работы органов исполнительной власти региона и повышение качества жизни граждан.

Региональная рабочая группа ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» подняла вопрос об открытости и доступности власти. Необходимо выстроить единую систему наполнения сайтов органов исполнительной власти и местного самоуправления. «Для этого необходимо разработать единую методологию наполнения сайтов, не только с точки зрения соответствия законодательству, но и потребностей населения и гражданского общества», – считает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Валентина Судакова.

Активисты Народного фронта предложили определить порядок эксплуатации и обслуживания внутридомовых вентиляционных каналов и дымоходов, что является большой проблемой для республики и было предметом обсуждения на круглом столе ОНФ.

Общественники также отметили, что многих жителей Коми беспокоит реализация программы оптимизации в сфере здравоохранения. В качестве примера был назван недавний случай с закрытием детского стационара в Сосногорске. «Мы повторно предложили при решении вопросов развития и оптимизации сети учреждений здравоохранения использовать процедуру общественных слушаний», – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Асхаб Асхабов.

Выработаны предложения по защите прав инвалидов – привлекать людей с ограниченными возможностями к разработке региональных и муниципальных социальных программ.

«Руководству региона предложено обеспечить уровень заработной платы в 2017 г. работникам дошкольного, школьного, общего и дополнительного образования на уровне не ниже 2016 г.», – рассказала представитель региональной рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Татьяна Астарханова. Она также сообщила о предложении сформировать сводный реестр обязательной плановой отчетности для каждого вида образовательных организаций, а также проанализировать ход реализации внедрения инклюзивного обучения и принять меры по повышению уровня доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Активисты ОНФ в Коми обратили внимание на исполнение региональной программы капитального ремонта и рекомендовали включить в состав приемочных комиссий представителей технического и строительного надзора.