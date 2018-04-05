Празднование Дня Победы в Коми должно пройти на самом высоком уровне

Вопросы подготовки праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассмотрели на заседании Республиканского организационного комитета «Победа». «Мероприятия Дня Победы всегда проводятся в республике на достойном уровне, имеют огромное воспитательное значение, проходят под эгидой патриотизма, помогают сохранить связь поколений и, конечно, придают силы нашим ветеранам, - отметила заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодёжной политики Наталья Михальченкова. Вице-премьер также предложила поддержать благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартовавший 21 марта по итогам встречи главы региона Сергея Гапликова с председателем Республиканского Совета ветеранов Людмилой Жуковой. Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми подготовлен план празднования 73-летия Великой Победы. Его представила замминистра Светлана Суворкина. Документ включает в себя 60 мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, памятно-мемориальные мероприятия, культурно-массовые и информационно-пропагандистские мероприятия, в том числе акцию «Бессмертный полк» и благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». Средства на проведение мероприятий предусмотрены республиканским и муниципальными бюджетами, привлечены внебюджетные источники. «На празднование 9 мая в Сыктывкар из городов и районов республики приедет делегация ветеранов из 42 человек – по двое из каждого муниципалитета. Ветеранам будут помогать волонтеры, будет организовано круглосуточное дежурство социальных работников и медиков», - сообщила С. Суворкина. Помимо этого, формируется состав участников целевого заезда для отдыха укрепления здоровья в социально-оздоровительном центре «Максаковка». Заезд для 50 ветеранов со всех городов и районов республики пройдет в период с 24 апреля по 11 мая. Для ветеранов готовятся подарки от имени Главы Республики Коми. «За счёт средств республиканского бюджета предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей труженикам тыла, запланирована выплата на 3 800 граждан. Основная выплата будет произведена в мае текущего года, - озвучила замминистра. - Кроме того, с 2016 года в республике ко Дню Победы предоставляется выплата в размере 1 тыс. рублей гражданам категории «дети войны». На заседании оргкомитета также рассмотрели вопросы организации культурных мероприятий и торжественного концерта к празднику 9 Мая, участия детских и молодёжных объединений в патриотических акциях, информационного сопровождения мероприятий и организации трансляции в прямом эфире хода проведения акции «Бессмертный полк» и Парада Победы.