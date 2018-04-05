В Коми снизился уровень административных и экономических барьеров для бизнеса

Тему содействия развитию конкуренции обсудили сегодня в Кремле на заседании Государственного Совета Российской Федерации, которое провёл Президент России Владимир Путин. В совещании также принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни», - открыл заседание Владимир Путин. По итогам 2017 года в Республике Коми обеспечено выполнение всех требований федерального Стандарта развития конкуренции. Продолжается реализация региональной «дорожной карты»: достигнуты 32 из 39 целевых значений (82 %), в апреле ожидается подтверждение достижения ещё одного показателя. По мнению большинства представителей бизнеса [по результатам опроса – 67,7 %, прим.], конкурентная среда в Республике Коми является благоприятной. В течение двух лет подряд предприниматели отмечают снижение уровня административных и экономических барьеров в экономике региона. В республике функционирует 6 окон ГАУ РК «МФЦ», ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства: по 3 в – Сыктывкаре и Ухте. Уровень удовлетворенности качеством предоставления госуслуг по итогам прошлого года составил 99,03 % [целевое значение – 91,0 %]. В прошлом году обучение по организации собственного дела прошёл 1181 начинающий предприниматель. Это в четыре раза больше целевого показателя, запланированного к достижению. По данным Комистата, в Республике Коми объём продаж товаров индивидуальными предпринимателями и населением на розничных рынках и ярмарках составил 235 млн руб. или 115,9 % к аналогичному периоду 2016 года. Выросла доля оборота розничной торговли. У магазинов «шаговой доступности» она составила в общем обороте 59,0 % [целевое значение – 20 %]. Прогнозируется достижение показателя по доле домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи. Целевое значение на 2017 год составляет 75 %. По итогам 2016 года Республика Коми уже превысила этот показатель (80,2 %). При этом в 2017 году зоны обслуживания операторов связи на территории региона стали ещё шире. Реализация мероприятий по развитию конкуренции в Республике Коми продолжается. В июне 2018 года в «дорожную карту» планируется внести изменения. Министерством экономики региона организована работа по её актуализации и дополнению. Фото: kremlin.ru