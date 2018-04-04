Комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций Республики Коми отметили на федеральном уровне

Об этом стало известно по итогам заседания межведомственной рабочей группы по координации работ при реализации Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в Москве. Совещание проводил заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Кададов. Члены межведомственной рабочей группы, в которую вошли представители МЧС России, ФКУ НЦУКС и ФАУ «ИЦ ОКСИОН», отметили Республику Коми в числе нескольких других регионов. «Цель создания системы оповещения – автоматическое, гарантированное и оперативное доведение сигналов оповещения и информации до населения, проживающего в зоне поражающих факторов возможной аварии, в случае возникновения ЧС локального масштаба, а также на случай объявления мобилизации или военного положения для снижения или даже исключения людских потерь и материального ущерба. Современные системы мониторинга, которые автоматически запускают механизмы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций, установлены в Сыктывкаре (АО «Монди СЛПК»), в Инте (ГТС Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс») и в пст. Кажым Койгородского района (ГТС «Кажымское водохранилище)», – пояснил председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев. Датчики мониторинга химического загрязнения либо стремительного изменения уровня воды срабатывают при возникновении отклонений от норм. При сработке датчиков автоматически запускается процесс оповещения населения – включаются сирены. Одновременно информация о возникновении чрезвычайной ситуации поступает в дежурные службы потенциально опасных предприятий, единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и оперативному дежурному государственного казённого учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»). Получив сигнал, дежурные службы приступают к информированию и эвакуации населения. До населения доводится информация о чрезвычайной ситуации, правилах поведения, способах защиты и местах возможной эвакуации. Для этого через мощные громкоговорители системы оповещения воспроизводятся заранее записанные речевые инструкции или транслируется «прямая» речь оперативного дежурного. Помимо автоматического режима, процесс оповещения может запускаться и в ручном режиме. Ручной режим оповещения используется, например, при проверках работоспособности системы. В зоне охвата комплексной системы экстренного оповещения – более 30 тысяч человек. Отметим, что КСЭОН построена на базе комплекса современных средств оповещения и является составной частью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Коми.