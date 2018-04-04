Обращение Сатоши Накомото

3.04.2018 года Сатоши Накомото через СМИ Японии и Южной Кореи обратился

к пользователям биткоина и системы блокчейн и заявил,что они в опасности,так как банки и крупные компании делают все,чтобы демонизировать в глазах общественности биткоин и систему блокчейн. Сатоши Накомото также в обращении назвал самые лояльные страны для биткоина и системы блокчейн это

Эстония,Белоруссия и Мальта,также он попросил

всем миром осуществить пожертвования на специальный,открытый для этого биткоин-счет

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В конце обращения Сатоши Накомото обещал еще появиться в этом году с важной информацией. Среди журналистов,которые освещали его обращение были

журналисты из финской газеты Helsingen Sanomat (www.hs.fi)