В Инте пройдет этап Кубка России по альпинизму

Распоряжением Правительства Республики Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению этапа Кубка России по альпинизму дисциплина «скайраннинг – гонка» в Инте в августе 2018 года и утвержден его состав. Организационный комитет должен разработать и утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению спортивного мероприятия. Ответственным за организацию и координацию деятельности по подготовке и проведению этапа Кубка России по альпинизму определено Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. Председателем организационного комитета назначен заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев. В состав оргкомитета также вошли представители органов власти республики, Федерации альпинизма России, администрации Инты. Напомним, в Инте уже проходил этап кубка России по альпинизму в дисциплине «скайранинг». В августе прошлого года он собрал более 200 участников, в том числе из Германии, Швеции, Беларуси, Бельгии и США. «Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы этот этап Кубка России по альпинизму получил в Инте постоянную прописку, чтобы увеличивалось число и расширялась география участников соревнований. Учитывая разносторонние интересы гостей, мы готовы представить им весь туристический потенциал Инты – историю, культуру, архитектуру и уникальные этнические особенности многонационального населения нашего города», - рассказала руководитель муниципалитета Лариса Титовец.