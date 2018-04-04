В Княжпогостском районе началась эксплуатация Верхне-Щугорского месторождения бокситов

Его запасы составляют около 65 млн тонн руды, срок отработки актива – более 20 лет. В торжественной церемонии добычи первой тонны бокситов на новом месторождении приняли участие Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Евгений Киселёв, Глава Республики Коми Сергей Гапликов и президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьёв. Добычей бокситов на территории Республики Коми занимается АО «Боксит Тимана», которое входит в состав крупнейшей в мире компании по производству алюминия и глинозема ОК РУСАЛ. В середине марта 2018 года на Вежаю-Ворыквинском месторождении предприятие добыло юбилейную 40-миллионную тонну руды. В рамках стратегии по наращиванию минерально-сырьевой базы на «Боксите Тимана» компания РУСАЛ инвестировала в развитие производства на территории республики в 2016-2017 годы более 3 млрд рублей. Эти средства были направлены, в том числе, на приобретение горнодобывающего оборудования, строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов, выполнение горно-капитальных работ. «Компания РУСАЛ инвестирует не только в развитие производства, но и реализует на территории региона ряд проектов в социальной, культурной и спортивной сферах. В рамках подготовки к столетию нашей республики при поддержке РУСАЛа запланировано строительство современного социокультурного центра в посёлке Чиньяворык Княжпогостского района. На лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной благодаря компании появилось новое информационное табло. В Сыктывкаре и Ухте впервые в середине марта прошел «РУСАЛ Фестиваль». Уверен, такое взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено», - отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Мы признательны руководству Коми за поддержку наших инициатив, как в решении стратегических вопросов укрепления промышленного потенциала Республики, так и при реализации культурных и спортивных проектов. Один из приоритетов РУСАЛа - расширение собственной сырьевой базы, поэтому компания продолжит инвестировать в развитие производственных мощностей предприятия», - отметил президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев. В 2018 году «Боксит Тимана» планирует также построить и ввести в эксплуатацию очистные сооружения карьерных вод, автомобильную дорогу, склад, столовую на 100 мест, новый жилой модуль на 80 мест, ангар для ремонта тепловозов на станции Чиньяворык-промышленный и ряд других объектов инфраструктуры. *** В сентябре 2016 года подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между АО «Боксит Тимана» и Правительством Республики Коми. В ноябре 2017 года подписан протокол №2 к нему. По итогам прошлого года компания полностью выполнила все свои инвестиционные обязательства по доработке текущего Вежаю-Ворыквинского месторождения и разработке нового Верхне-Щугорского месторождения. В период 2016-2017 гг. численность работников предприятия увеличилась более чем на 250 человек. Около половины новых сотрудников – это жители Республики Коми.