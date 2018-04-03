Оперативные службы республики готовы к безопасному прохождению весеннего половодья

Глава региона Сергей Гапликов провёл рабочее совещание по вопросам развития паводковой ситуации на территории республики, а также предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период «большой воды». Председатель Комитета Республики Коми ГО и ЧС Александр Бурцев доложил о предварительном прогнозе развития весенних процессов на реках республики и предпринимаемых мерах по преодолению их последствий. Запасы воды в снежном покрове по всей территории превышают средние многолетние значения на 10-20 %, в бассейне реки Уса на 30-50 %. Максимальные уровни воды весеннего половодья на чистой воде ожидаются выше обычных величин на 30-80 см. При вскрытии рек сохраняется вероятность образования заторов льда на традиционных участках рек Печорского бассейна, но она невысока. Для оперативной передачи гидрологических данных будет задействовано 60 постоянных гидрологических постов, для анализа снегозапасов – 63 пункта наблюдений, дополнительно планируется открыть еще 7 временных гидрологических постов. «Мы планируем силами спасателей ГКУ «СПАС-КОМИ» выставить 9 дополнительных постов для дежурства и обслуживания переправ. Это 3 поста в Прилузском районе, 2 поста в Сысольском, по одному посту в Вуктыльском районе, Сыктывкаре, Сыктывдинском и Усть-Куломском районах. Люди есть, техника есть, всё проверено», - проинформировал Александр Бурцев. По предварительным прогнозам, в зоне подтопления могут оказаться 83 населённых пункта, 2037 жилых домов, в которых проживает 6190 человек. При этом подлежит отселению - 5905 человек. Наибольшее количество таких населённых пунктов в Усть-Цилемском и Корткеросском районах, а также в Усинске. В городах и районах республики созданы муниципальные комиссии по безопасному прохождению паводка, проводится подготовка сил и средств, завоз и создание запасов материальных и продовольственных средств в отрезаемых весенним половодьем населённых пунктах, уточняются вопросы эвакуации населения и сельхоз животных. Запланированы мероприятия по оповещению и информированию жителей о развитии паводковой ситуации. Для временного размещения эвакуируемого населения и материальных ценностей предусмотрено развернуть 78 таких пунктов. Для вывоза населения к местам размещения спланировано привлечь 86 единиц автомобильного транспорта, 75 маломерных речных судов, вертолётную технику. «До 5 апреля представьте мне межведомственный план по безопасному прохождению весеннего паводка, согласованный и утверждёнными со всеми службами и руководителями муниципальных образований. Подчёркиваю, работа должна быть организована по всем направлениям, - поставил задачу Глава Республики Коми. – Особое внимание уделите переправам. Люди должны знать о мерах предосторожности и личной ответственности в случае нарушения правил. Нельзя допустить, чтобы на водных объектах в опасный период находились дети. Нужно готовиться к самому экстремальному развитию событий и принять все меры, чтобы оказать людям помощь в эвакуации. Там, где возможно, надо принять превентивные меры по защите населённых пунктов от подтопления. Правительству республики поручаю взять на контроль оперативное решение всех этих вопросов».